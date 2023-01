Coronel britânico admitiu a possibilidade de uma guerra entre a Rússia e a OTAN em 2023

A Aliança do Atlântico Norte pode intervir no conflito na Ucrânia em 2023, disse o ex-coronel do exército britânico Hamish de Bretton-Gordon em entrevista ao The Telegraph.

“Espero e rezo (que a guerra fria não esquente – Ed.), mas não tenho certeza – por isso estou alarmado com aqueles que parecem acreditar que a probabilidade de a OTAN intervir no conflito na Ucrânia em 2023 é praticamente zero”, diz a publicação.