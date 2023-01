Após ataques sofridos por Israel, Netanyahu anuncia mudança na política externa do país

Israelnacionais, disse na quinta-feira (4) o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que formou um novo governo no mês passado após eleições antecipadas. Oem resposta às demandas do mundo , disse ele em uma conferência realizada pelo movimento sionista Betar, em Jerusalém.

“Nossa voz será ouvida no mundo “, disse o primeiro-ministro ao anunciar “uma revisão das relações exteriores”, entre outras mudanças políticas que seu governo recém-formado planeja introduzir. “Em vez de […] ceder aos ditames da comunidade internacional, defenderemos com orgulho nossos interesses no Estado de Israel e na Terra de Israel”, acrescentou.

Israel faria menos declarações públicas sobre o assunto, disse o ministro, embora ainda prometesse ajuda humanitária “significativa” a Kiev. Ele também confirmou que falaria com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, diretamente nesta semana. Cohen acrescentou que não há substituto para as relações Israel-EUA e as chamou de uma das principais prioridades do país.