Pequim e Manila concordam em cooperação no Mar da China Meridional

“Os dois chefes de Estado trocaram opiniões abertamente sobre a situação no Mar da China Meridional e enfatizaram que as relações China -Filipinas não se limitam às disputas no Mar da China Meridional. Os dois lados reafirmaram a importância de manter a paz e a estabilidade na região, bem como a liberdade de navegação no Mar da China Meridional e sobrevoá-lo”, disse o comunicado.