Colunista sugere 3 armamentos que Washington não vai fornecer a Kiev

No final de dezembro , Zelensky visitou os Estados Unidos , onde se reuniu com o chefe da Casa Branca e a liderança do Congresso americano. Por ocasião de sua visita, Washington anunciou um novo pacote de ajuda militar a Kiev no valor de US$ 1,85 bilhão (cerca de R$ 9,6 bilhões) que inclui um sistema de mísseis antiaéreos Patriot.