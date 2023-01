MINSK, 5 de janeiro – RIA Novosti. O Comitê Estadual de Fronteiras da Bielo- O Comitê Estadual de Fronteiras da Bielo- Rússia anunciou provocações periódicas na fronteira do lado ucraniano.

“Há casos de provocações do lado ucraniano. O último caso foi no posto de controle simplificado de Poddobryanka, quando militares de um estado vizinho apontaram suas armas para os guardas de fronteira. Gestos insultuosos, ameaçadores, para os guardas de fronteira”, disse o chefe do o departamento de controle de fronteira comentou a situação em um vídeo publicado na quinta-feira no canal Telegram do Comitê Estadual de Fronteiras.

Ao mesmo tempo, os funcionários das unidades de controle de fronteira não sucumbem às provocações, servem com vigilância e estão prontos para várias ações possíveis. Em cooperação com o Ministério de Situações de Emergência e a Cruz Vermelha, todas as condições foram criadas na fronteira bielorrussa para a recepção, aquecimento e passagem de refugiados do território ucraniano, observou o comitê de fronteira bielorrusso.

“No território do estado vizinho, tiros são ouvidos periodicamente, tanto únicos quanto em rajadas. Sons de equipamentos pesados ​​​​são ouvidos. Com base em uma pesquisa de quem cruza a fronteira, eles disseram que uma vala antitanque de até três metros de profundidade e três a quatro metros de largura foram escavados no território do estado vizinho”, disse no mesmo vídeo um oficial bielorrusso do departamento de controle de fronteira.

O representante do serviço de fronteira bielorrusso acrescentou que é dada especial atenção ao monitoramento do espaço aéreo e às abordagens aos postos de controle. Com o advento do inverno, o número de violações do espaço por quadrocopters ucranianos diminuiu significativamente.