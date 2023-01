Peter Schiff adverte sobre a ‘extinção das criptomoedas’ – CMIO

Não há valor nas criptomoedas e os investidores devem vender seus ativos digitais antes que eles se tornem inúteis, sugeriu o proeminente criptocético Peter Schiff.

Enquanto os economistas soam o alarme sobre o chamado “inverno criptográfico” em meio à queda maciça no valor das moedas digitais após o colapso da bolsa FTX, Schiff insiste que este não é um termo preciso para descrever a situação.



“Este não é um inverno #crypto. Isso significa que a primavera está chegando. Esta também não é uma era do gelo criptográfico, pois até isso chegou ao fim depois de alguns milhões de anos ”, o CEO e estrategista-chefe global da Euro Pacific Capital escreveu no Twitter. “Esta é a extinção das criptomoedas.”

O veterano corretor da bolsa e entusiasta do ouro também mencionou que o ouro “subirá novamente para liderar uma nova geração de criptomoedas lastreadas em ativos.”

Schiff frequentemente critica as criptomoedas, sustentando que o Bitcoin é uma enorme bolha especulativa que irá implodir, e as pessoas que o comprarem agora ficarão com um ativo sem valor. Em fevereiro, ele alertou que as principais criptomoedas poderiam perder todo o seu valor antes do final do ano.

Quando o Bitcoin atingiu US$ 50.000 por token em 2021, Schiff disse que “enquanto uma mudança temporária de até $ 100.000 é possível, uma mudança permanente para zero é inevitável.”

O Bitcoin afundou cerca de 75% desde que atingiu seu recorde histórico de quase US$ 69.000 em novembro de 2021, enquanto mais de US$ 2 trilhões foram eliminados do valor de todo o mercado de criptomoedas. O colapso da FTX, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo no mês passado, continua causando ondulações em todo o setor. Na sexta-feira, o Bitcoin estava sendo negociado a US$ 16.719 por moeda.

