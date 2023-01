Irã convoca embaixador francês por cartoons ‘nojentos’ – CMIO

A indignação de Teerã ocorre depois que a revista Charlie Hebdo zombou da principal autoridade religiosa do país

O Ministério das Relações Exteriores do Irã convocou o embaixador de Paris no país por causa de charges em uma revista francesa que insultavam tanto o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, quanto as práticas religiosas do país. Embora o ministério não tenha mencionado o nome da revista, aparentemente se referia ao Charlie Hebdo, conhecido por seus ataques satíricos ao Islã.

Em um comunicado na quarta-feira, o ministério disse que convocou o embaixador Nicolas Roche, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, arquivando “um forte protesto” com o governo francês. Ele disse que Teerã não “aceitar qualquer insulto ao islã, bem como seus valores nacionais e religiosos.”

Acrescentou que a França não tem o direito de “justificar insultos às santidades de outras nações e países islâmicos sob o pretexto da liberdade de expressão”, e que o Irã acredita que o governo francês compartilha a responsabilidade por tal “movimentos repugnantes, sacrílegos e injustificados”, de acordo com o comunicado.

Kanaani afirmou que o Irã se reserva o direito de dar “uma resposta adequada” enquanto entregava ao embaixador francês uma nota oficial de protesto. Roche disse que transmitiria a posição de Teerã a Paris, dizia o comunicado.













Isso ocorre depois que o Charlie Hebdo publicou dezenas de caricaturas na quarta-feira zombando de Khamenei, que foram selecionadas em um concurso lançado pela revista no mês passado para “apoiar a luta dos iranianos que lutam por sua liberdade.”

A publicação também coincide vagamente com o aniversário do ataque de 2015 contra o Charlie Hebdo em Paris, que custou a vida de 12 pessoas. A revista foi atacada depois de publicar caricaturas satíricas controversas do profeta Maomé.

Em dezembro, o Irã impôs uma série de sanções a indivíduos e entidades europeus, incluindo o Charlie Hebdo, alegando que eles estavam envolvidos em se intrometer nos assuntos internos do país e apoiar os recentes distúrbios violentos pela morte da mulher de 22 anos, Mahsa Amini.

Amini foi preso pela polícia de moralidade do Irã por causa de um “impróprio” hijab e faleceu horas depois. Sua família insiste que ela foi espancada até a morte sob custódia, enquanto as autoridades iranianas afirmam que ela morreu devido a uma condição médica.