Coreia do Sul multa Tesla – CMIO

O fabricante de EV terá que pagar cerca de US $ 2,2 milhões pelo que foi rotulado como publicidade incorreta

O regulador antitruste da Coreia do Sul multou a Tesla em US$ 2,2 milhões (2,8 bilhões de won) por exagerar no alcance de direção de seus veículos elétricos (EVs), que se mostraram mais curtos em climas frios.

De acordo com um comunicado divulgado pela Comissão de Comércio Justo da Coréia do Sul na terça-feira, a montadora promoveu falsamente e exagerou a autonomia e a velocidade de carregamento de seus veículos elétricos, bem como as estimativas de economia de custos de combustível.

Segundo o cão de guarda, a autonomia dos carros da fabricante americana de EV pode cair em baixas temperaturas, em até cerca de metade da distância anunciada.

A empresa liderada por Elon Musk fornece dicas de direção no inverno em seu site, incluindo pré-condicionamento de veículos com fontes externas de energia e uso de seu aplicativo para monitorar o consumo de energia, mas a perda de autonomia em temperaturas abaixo de zero não é mencionada.

A Tesla mudou o anúncio em seu site em coreano em fevereiro, quando o regulador lançou sua investigação.

Até o final de setembro de 2022, a empresa havia vendido 45.812 carros na Coreia do Sul, tendo aberto um escritório lá em 2015, segundo o ministério dos transportes do país. Os números de vendas fazem da Tesla a terceira maior marca de veículos verdes do país, com uma participação de mercado local de 13%, atrás das montadoras domésticas Hyundai e Kia.

