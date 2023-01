Ministério da Defesa turco anuncia neutralização de 12 militantes do PKK

O Ministério da Defesa Nacional da Turquia anunciou a neutralização de 12 militantes do banido Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte da Síria.

“A luta contra o terrorismo de nossas heróicas forças armadas turcas continua dia e noite com determinação. Nas regiões das operações Ramo de Oliveira e Fonte da Paz, 12 terroristas do PKK/YPG que tentaram realizar um ataque com o objetivo de perturbar a paz e a segurança foram neutralizados”, o departamento militar turco no Twitter.

O conflito armado com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão começou na Turquia em 1984 e foi retomado em 2015. No norte do Iraque, existem bases do PKK contra as quais as Forças Armadas turcas conduzem operações aéreas e terrestres. A presença de militares turcos no campo de Zlikan, a nordeste de Mosul, há muito é fonte de controvérsia entre Bagdá e Ancara, que justifica a presença como uma necessidade de combater o banido PKK na Turquia.