China estabelecendo nova ordem mundial de energia – FT – CMIO

A cooperação de Pequim com os estados do Golfo marca o surgimento do petroyuan, disse o Credit Suisse à agência

A ordem global de energia está sendo reformulada à medida que o aprofundamento dos laços energéticos entre a China e o Oriente Médio significa a ascensão do petroyuan, que pode desafiar o petrodólar, informou o Financial Times na quarta-feira, citando Zoltan Pozsar, analista do Credit Suisse.

Segundo Pozsar, a China tem impulsionado as compras de petróleo bruto e gás natural liquefeito (GNL) do Irã, Venezuela, Rússia e algumas nações africanas usando sua moeda nacional. No entanto, a reunião do presidente Xi Jinping com os estados membros do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) em dezembro marcou “o nascimento do petroyuan”, disse ele em nota aos clientes.

Na cúpula, o líder chinês confirmou que Pequim está pronta para fazer compras de energia em yuans em vez do dólar americano com os países do GCC.

“A China quer reescrever as regras do mercado global de energia”, disse Pozsar, acrescentando que o movimento para desdolarizar o comércio de petróleo e gás é apoiado por membros da aliança BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). .













Segundo o analista do Credit Suisse, os passos para se livrar do dólar no comércio de energia se intensificaram após as amplas sanções impostas pelas nações ocidentais à Rússia, um dos maiores produtores e exportadores de energia do mundo, em resposta à operação militar em Ucrânia. Pozsar acrescentou que as reservas cambiais em dólares foram militarizadas na guerra de sanções, tornando o uso da moeda inseguro para os principais exportadores e importadores de petróleo, gás e outras commodities.

A cooperação entre a China e o GCC pode potencialmente envolver exploração e produção conjuntas em locais como o Mar da China Meridional, bem como investimentos em refinarias, produtos químicos e plásticos.

Pozsar disse que a implementação de todos esses projetos no yuan marcaria uma grande mudança no comércio global de energia. Ele acrescentou que, mesmo que não substitua o dólar como moeda de reserva, a negociação do petroyuan terá implicações econômicas e financeiras significativas para os formuladores de políticas e investidores.

