Preços do gás na UE caem para o nível mais baixo em mais de um ano – CMIO

Os contratos futuros de gás europeu caíram abaixo de US$ 750 por mil metros cúbicos na quarta-feira pela primeira vez desde novembro de 2021, mostram dados da London Intercontinental Exchange (ICE).

O custo dos futuros de gás para entrega em fevereiro no hub TTF na Holanda caiu mais de 5%, para US$ 733 por mil metro cúbico ou € 67 (US$ 71,1) por megawatt-hora (MWh) em termos domésticos na manhã de quarta-feira, antes de subir ligeiramente .

A Europa está passando por um inverno mais ameno do que o normal, com grandes cidades como Berlim e Praga registrando o início do mês mais quente de todos os tempos. Prevê-se que o tempo quente persista no centro e sul da Europa. Temperaturas mais altas do que o normal reduziram a necessidade de aquecimento e aliviaram as preocupações com os níveis de armazenamento de gás, com estoques atualmente cerca de 13% acima da média de cinco anos para hoje. Entre outros fatores que reduzem os preços do gás estão a forte produção de energia eólica e o fornecimento suficiente de gás natural liquefeito.













No pico de agosto, os preços do gás na Europa chegaram a € 345 por MWh, elevando as contas de energia domésticas e alimentando uma crise de custo de vida em grande parte do continente.

Em dezembro, os países da UE introduziram um limite de emergência para os preços do gás no atacado em € 180 por megawatt-hora, a ser acionado se os contratos futuros de gás forem negociados em um nível mais alto por três dias consecutivos. A medida entrará em vigor no dia 15 de fevereiro.

No entanto, apesar do declínio atual, os preços do gás permanecem várias vezes acima da média de longo prazo. Antes de atingir máximas históricas este ano devido às preocupações com o fornecimento de energia da Rússia, os preços spot do gás TTF estavam sendo negociados na faixa de € 10-25 por MWh no período de 2017-2019. Em 2020, o mercado foi atingido por um choque de demanda induzido pela Covid, seguido por um aumento exponencial de preços neste verão.

