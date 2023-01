França revela por que deve limitar as vendas de paracetamol — CMIO

Com a China esgotando seu próprio suprimento, Paris suspendeu as compras online do analgésico por um mês

A França anunciou na quarta-feira a proibição da venda online de paracetamol, que está em falta há vários meses. A proibição, que vai durar até fevereiro, ocorreu depois que a China restringiu as exportações do medicamento em meio a um aumento nos casos de Covid-19. O decreto foi publicado no diário oficial do governo. Ele observa que “as tensões nos medicamentos à base de paracetamol continuam há mais de seis meses”, particularmente para produtos de paracetamol para crianças. Além disso, o decreto afirmava que “incertezas” em volta do “situação da saúde na China” poderia agravar a escassez. Como resultado, o paracetamol – mais comumente vendido na França sob a marca Doliprane – só estará disponível nas lojas até 1º de fevereiro.









A China está atualmente enfrentando uma onda de infecções por coronavírus depois que Pequim relaxou suas rígidas políticas de ‘zero-Covid’. A partir de 8 de janeiro, o país não exigirá mais isolamento de pacientes após teste positivo e reabrirá suas fronteiras internacionais. Esse aumento nas infecções alimentou uma corrida ao paracetamol na China, levando o governo a restringir sua exportação, informou o Le Monde. Embora os casos de coronavírus na China tenham diminuído desde que as medidas foram relaxadas pela primeira vez no início de dezembro, os EUA, a UE, o Reino Unido e vários outros países impuseram requisitos de teste e quarentena aos viajantes que chegam da China, citando o risco de uma nova onda de casos de coronavírus na China. infecções. Pequim chamou esses requisitos “desproporcional” e “político.” O paracetamol não é o único medicamento em falta. A insulina e os antibióticos, como a amoxicilina, também estão se tornando escassos na França e no mundo.

