Economistas emitem previsão sombria para 2023 – CMIO

A economia global está caminhando para uma desaceleração, pois a inflação continua sendo uma grande ameaça, diz um relatório

O mundo entrará em recessão no próximo ano, pois várias economias se contrairão devido ao aumento dos custos de empréstimos introduzidos para combater a inflação, previu o Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial (CEBR), com sede no Reino Unido, em seu último relatório.

A economia mundial ultrapassou US$ 100 trilhões pela primeira vez em 2022, mas vai estagnar em 2023 “a batalha contra a inflação ainda não está ganha”, enquanto os reguladores continuarão aumentando as taxas de juros, disse a consultoria em sua tabela anual da Liga Econômica Mundial.

“Esperamos que os banqueiros centrais mantenham suas armas em 2023, apesar dos custos econômicos. O custo de reduzir a inflação para níveis mais confortáveis ​​é uma perspectiva de crescimento mais pobre para os próximos anos”, afirmou. escreveu o diretor e chefe de previsão do CEBR, Kay Daniel Neufeld.

As conclusões do relatório são mais pessimistas do que as previsões mais recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI), que previu em outubro que mais de um terço da economia mundial se contrairá em 2023.













O CEBR, que baseia suas previsões de crescimento, inflação e taxa de câmbio em dados do FMI e em um modelo interno, disse que “a inflação se tornou a principal história econômica” do ano passado. Os analistas alertaram que “Embora estejamos começando a ver o crescimento dos preços desacelerando em algumas economias, a volatilidade nos mercados globais de energia e o núcleo da inflação arraigada sugerem que ele permanecerá no centro das atenções em 2023 também.”

A consultoria também previu que a China superaria os EUA e se tornaria a maior economia do mundo até 2036 – seis anos depois do esperado anteriormente, devido à política de Covid zero do país e às crescentes tensões comerciais com o Ocidente, que desaceleraram seu crescimento.

De acordo com o estudo, a economia da Índia se tornará a terceira maior no geral até 2032 e atingirá a marca de US$ 10 trilhões até 2035.

