Câmara dos EUA presa em crise existencial – CMIO

O Congresso permanece em um impasse enquanto os republicanos insurgentes continuam a impedir a candidatura do deputado Kevin McCarthy para presidente da Câmara

A Câmara dos Representantes dos EUA foi suspensa mais uma vez depois que os legisladores não conseguiram nomear um novo presidente da Câmara pelo segundo dia consecutivo, deixando o Congresso em desordem em meio a uma revolta contra o líder da maioria, Kevin McCarthy, por republicanos rivais.

Após a sexta tentativa fracassada de preencher o cargo na quarta-feira, os legisladores concordaram em retornar novamente na tarde seguinte para outra rodada de votação. Embora McCarthy tenha o apoio da maioria dos republicanos da Câmara, ele não conseguiu angariar a maioria dos votos necessários para assumir o cargo de orador devido à oposição de 20 outros membros do Partido Republicano.

Inicialmente reunindo-se em torno do representante de Ohio, Jim Jordan, para o primeiro turno da votação, os 20 republicanos rebeldes mais tarde deram seu apoio ao deputado Byron Donalds, da Flórida, na quarta-feira, ainda negando a McCarthy os 218 votos necessários para a maioria.













Mesmo depois de dois dias de votação abrangendo seis cédulas separadas, o caminho a seguir de McCarthy permanece incerto, dizendo a repórteres na noite de quarta-feira que ainda não tem acordo com seus oponentes. Ainda assim, ele notou “muita evolução” havia sido feito e expressou esperanças de sucesso na votação posterior, embora não tenha especificado que tipo de compromissos estavam sobre a mesa.

Liderados pelo pró-Trump ‘Freedom Caucus’, os críticos de McCarthy criticaram o legislador da Califórnia como excessivamente moderado e muito disposto a capitular para os democratas, com o proeminente membro do caucus, o deputado Matt Gaetz, sugerindo que ele é “em dívida com os lobistas e interesses especiais que corromperam este lugar [Congress] e corrompeu esta nação sob a liderança de republicanos e democratas”.

Tendo perdido recentemente o controle majoritário do Congresso como resultado das eleições de meio de mandato de novembro, os democratas se uniram em torno de seu novo líder minoritário, o deputado Hakeem Jeffries, que recebeu mais votos do que McCarthy, mas ainda não conseguiu atingir o limite necessário para se tornar presidente.













Sem um orador, a Câmara permanece no limbo, o que significa que os legisladores não podem ser oficialmente empossados ​​e que todos os 434 membros do Congresso estão tecnicamente atuando como membros eleitos. O cargo geralmente é preenchido no primeiro dia de uma nova sessão do Congresso e raramente vai além de um único turno de votação, sendo que o último caso ocorreu há 100 anos, em 1923.

Embora o resultado das votações de quinta-feira ainda esteja para ser visto, a legisladora democrata e líder progressista Alexandria Ocasio-Cortez lançou recentemente a ideia sem precedentes de um “governo de coalisão,” propondo que McCarthy pode ter que buscar apoio democrata para superar seus críticos do Partido Republicano e garantir o cargo de orador – normalmente uma nomeação partidária.