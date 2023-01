Sanções custam bilhões aos mais ricos da Rússia – Bloomberg – CMIO

Os bilionários russos perderam mais de US$ 93 bilhões desde o final de fevereiro, informou a Bloomberg em 29 de dezembro, citando dados de seu Índice de Bilionários.

Parte dessa riqueza (US$ 46,6 bilhões) foi eliminada quase imediatamente depois que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia, segundo o relatório.

Os US$ 47 bilhões restantes foram perdidos nos meses seguintes, quando os países ocidentais atingiram Moscou com sanções sem precedentes. As restrições visavam particularmente os russos ricos, vistos no Ocidente como próximos da liderança do país. Muitas figuras importantes de negócios basicamente perderam o acesso a seus ativos no Ocidente.

No entanto, os bilionários russos não foram os únicos a ver suas fortunas encolherem este ano. No total, as 500 pessoas mais ricas do mundo perderam cerca de US$ 1,4 trilhão desde 2021.

Segundo analistas, além da guerra de sanções contra a Rússia, tal dinâmica pode ser explicada pelo aumento da inflação e, posteriormente, por políticas monetárias mais agressivas dos bancos centrais ao redor do globo.

Moscou criticou repetidamente as sanções ocidentais e chamou as medidas restritivas contra empresários russos “banditismo internacional” e o congelamento de ativos “roubo.”

