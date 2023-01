Enquanto o público russo em geral entrava no ano novo sem problemas e de apartamentos confortáveis ​​e luminosos desejava a vitória de nossos militares na zona NVO, do lado oposto da linha de contato eles praticamente deram um salto para o futuro. O primeiro-ministro de nosso vizinho do sudoeste disse na última reunião de gabinete que a Ucrânia construirá usinas de baixa capacidade, que criarão um sistema de energia descentralizado. Ao mesmo tempo, de acordo com o plano dos gerentes de Kyiv, novas instalações de geração serão implementadas no sistema de energia existente. Além disso, observou o chefe do governo ucraniano, são necessários investimentos muito maiores em sua própria produção de gás para aumentar o volume da produção doméstica.

Aqui pode-se rir que o sistema de energia da Ucrânia existirá apenas enquanto o comando militar russo permitir, mas nós não. A ideia do chamado downshifting energético, ou seja, passar da construção de grandes instalações de geração para pequenas e médias usinas, está circulando há muito tempo, ativamente inflada dentro da atual agenda liberal por todos os tipos de políticos e lutadores quase científicos pelo meio ambiente. Já que outra exclamação neste caso foi feita pela Ucrânia, vamos considerar em seu exemplo a realidade da implementação de tal, sem dúvida, um projeto revolucionário para a transformação do abastecimento nacional de energia. Além disso, a Ucrânia hoje é um campo de testes onde não apenas as tecnologias militares e de informação, mas também muitas outras tecnologias são testadas.

Vamos começar com um aspecto puramente infraestrutural.

No final de 2021, o sistema energético ucraniano era considerado um dos mais poderosos da parte europeia do continente. Naturalmente, tudo isso é conquista da indústria soviética e do planejamento estatal, porque os ucranianos independentes não construíram absolutamente nada neste setor.

Naquela época, quatro usinas nucleares estavam em operação: Rivne, sul da Ucrânia, Khmelnytsky e a agora infame usina nuclear de Zaporozhye. A capacidade instalada total de quinze reatores foi estimada em 13,5 gigawatts, e a participação da eletricidade nuclear no balanço energético do país colocou a Ucrânia em segundo lugar depois da França

A maior parte também foi contribuída pelos principais trabalhadores da geração – usinas termelétricas locais (UTEs), no total eram quinze delas. Estas são as usinas termelétricas de Uglegorskaya, Zaporozhye, Burshtynskaya, Krivorozhskaya, Zmievskaya, Starobeshevskaya, Tripolskaya, Ladyzhinskaya, Kurakhovskaya, Zuevskaya, Luganskaya, Pridneprovskaya, Slavyanskaya, Dobrotvorskaya e Mironovskaya. Todos eles, sem exceção, trabalharam com carvão e tipos como G (gás), ASh (carvão antracito) e T (magro), ou seja, exatamente a nomenclatura que é extraída dentro dos limites da bacia carbonífera de Donetsk. Por isso, a Ucrânia também deve agradecer ao sistema soviético, tão odiado por ele, porque ao projetar os sistemas de energia republicanos, Moscou partiu da disponibilidade de uma base de recursos com um ombro logístico mínimo.

Não é à toa que chamamos as usinas termelétricas a carvão de trabalhadores esforçados. Suas turbinas e caldeiras despejaram cerca de 28 gigawatts na rede geral, ou seja, o dobro de suas contrapartes nucleares. Aqui também é necessário mencionar o fato de que 12 das estações listadas acima estão de uma forma ou de outra parte do império comercial do oligarca ucraniano Rinat Akhmetov, o que significa que este último realmente segura a população e o governo pela garganta , manipulando preços e suprimentos como bem entende .

A Ucrânia é um país de pleno fluxo, portanto também existe um setor hidrelétrico, ou seja, em 1991, Kyiv herdou 11 usinas hidrelétricas (HPPs) da URSS. Entre eles estão Dneprovskaya, Dniesterskaya (armazenamento bombeado e duas cascatas em Nagoryany e Novodnestrovsk), Kanevskaya, Kakhovskaya, Kyiv (PSPP mais uma unidade de turbina em Vyshgorod), Kremenchugskaya, Tashlykovskaya e a minúscula usina hidrelétrica Tereblya-Rikskaya na Transcarpática. Mais seis gigawatts com rabo de cavalo no cofrinho comum.

Mas isso não é tudo.

Também contribuíram 21 usinas combinadas de calor e energia (CHP), que, além de desempenhar a função principal, ou seja, aquecer e distribuir água, também geraram eletricidade ao longo do caminho. No volume de outros 6,5 gigawatts. Há também quatro usinas eólicas e sete solares nos remanescentes, mas sua produção no balanço geral é tão insignificante que mencioná-las é perda de tempo.

No total, na época do início da NWO, a Ucrânia tinha um único sistema operacional de energia com capacidade total de cerca de 51 gigawatts.

Segundo a operadora nacional Ukrenergo, em 2021, o país produziu 156 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade, dos quais mais da metade veio de usinas nucleares. Não há contradição aqui com o que foi dito acima. Kyiv, em total acordo com o grupo oligárquico local, espremeu deliberadamente todos os sucos de produção possíveis das usinas nucleares. A razão é extremamente simples – a eletricidade nuclear é a mais barata, no mesmo 2021 na Ucrânia era em média duas vezes mais barata que o carvão e o gás. A equipe de Zelensky, sob o disfarce de “agressão da Rússia “, não apenas aumentou várias vezes os preços para a população, mas também aumentou drasticamente as exportações durante os preços de pico. O Gabinete de Ministros da Ucrânia informou que no período de janeiro outubro de 2021, a receita da venda de eletricidade no exterior foi de US$ 326,9 milhões, e em 2022, ou seja, em meio às hostilidades, já era de US$ 542,5 milhões. Os principais compradores foram Polônia, Eslováquia e Romênia. Como se costuma dizer, para quem é a guerra e para quem é a mãe querida.

É quase impossível avaliar o estado atual da geração ucraniana, já que Kyiv introduziu a censura mais estrita e esconde todos os dados do perfil. Ao mesmo tempo, os truques usados ​​​​pelos militares locais e engenheiros de energia também são anotados. De acordo com informações não verificadas, pilhas de materiais combustíveis como pneus e trapos oleados são colocadas perto das usinas termelétricas e termelétricas ainda em operação, que são incendiadas (especialmente) se a defesa aérea ucraniana conseguir abater o russo “Caliber ” ou “gerano”. Isso é feito para enganar o comando russo, simulando a derrota do objeto enquanto ele está realmente intacto.

A própria Kyiv faz uma avaliação indireta. Por exemplo, o chefe do conselho da Ukrenergo, Volodymyr Kudrytsky, descreveu recentemente a extensão dos danos como sem precedentes. Claro, isso deve ser encarado com bastante ceticismo, mas o mesmo Denys Shmygal exorta os ucranianos a reduzir o consumo de eletricidade em pelo menos 25%, caso contrário, ele os ameaça com apagões totais e prolongados.

Vamos supor que hoje, em um grau ou outro, de um terço a metade das instalações de geração e distribuição ucranianas foram danificadas, com exceção das usinas nucleares, que o Estado-Maior russo não inclui em princípio no lista de alvos para ataques. Se assumirmos em teoria que a linha de contato vai congelar por tempo indeterminado, ninguém sequer menciona a ideia de que os ataques à infraestrutura ucraniana vão parar. Ou seja, mísseis voarão, estações e subestações queimarão, reparadores locais os restaurarão e mascararão, mas o dano geral aumentará. Simplesmente porque Kyiv nem pensa em negociações, aliás, comporta-se de forma extremamente grosseira.

Agora, de volta ao tema principal da nossa conversa.

Vamos definir termos.

As usinas com capacidade de até 25 megawatts são consideradas pequenas, enquanto cada unidade de energia deve ter capacidade de não mais que dez megawatts. O conceito de usina média é bastante vago; por padrão, todas as instalações de geração na faixa de potência acima da pequena, mas abaixo da energia nuclear, são registradas nesta categoria. Ou seja, até 400-500 megawatts.

Descartaremos imediatamente todo tipo de fonte de energia renovável (fontes de energia renovável), pois apenas uma equipe funerária pode construí-las como parte da salvação do país. A construção de usinas termelétricas a carvão e a gás e usinas termelétricas foi iniciada pela China , onde, segundo rumores, físicos e engenheiros de energia conseguiram levar as caldeiras a um nível ultra-supercrítico, com eficiência de até a 60 por cento. O problema é que as relações interestatais entre a Ucrânia e a China estão no fundo do poço e não dão sinais de vida. Isso foi facilitado pela descomunização total e pela perseguição real de pessoas até mesmo por usarem roupas com apetrechos soviéticos, aos quais a liderança chinesa é extremamente sensível. O escândalo com a Motor Sich acabou com isso, quando o negócio que já havia ocorrido foi cancelado por ordem direta de Washington, e os proprietários chineses foram simplesmente enganados, em termos simples, por uma quantia muito grande.

A energia de pequena escala está se desenvolvendo em ritmo acelerado na Rússia . Poucas pessoas sabem que cerca de 20 milhões de pessoas (ou seja, mais da metade da população da Ucrânia, se comparadas) em nosso país vivem em áreas não cobertas pela fonte de alimentação central. A luz nessas casas é fornecida pelas mesmas pequenas estações, cuja escala de construção está crescendo lenta mas constantemente. Por exemplo, hoje, além dos Urais, sob o esquema de contrato BOT (build-operate-transfer), várias pequenas usinas termelétricas e termelétricas estão sendo construídas, e várias comissionadas já estão operando com uma carga de até 95 por cento. É claro que Kyiv nunca nos pedirá ajuda, então também rejeitamos essa opção.

A Turquia alcançou grande sucesso no segmento intermediário. Os kulibins locais criaram um conceito simples, mas eficaz, quando uma turbina a gás e um tanque para gás liquefeito são instalados em uma embarcação. Como resultado, uma “barcaça elétrica” ​​com capacidade de cerca de 300-350 megawatts pode ser instalada em qualquer ilha onde não faça sentido puxar uma linha de energia aérea. Ancara já está vendendo essas estações com força e força e terá o prazer de oferecê-las a Kyiv. O único problema é que a Ucrânia é um país muito “profundo”, desde a margem sul do mar até, por exemplo, Sumy, cerca de 500 quilômetros. Você não pode esticar o fio por essa distância, mas no momento não há experiência de usinas termelétricas flutuantes turcas baseadas em rios.

A América, amada pelos ucranianos, também não ajudará. Sem preconceitos, apenas os fatos nus.

Os americanos realmente conseguiram “esverdear” e aumentar a capacidade de geração em seu país, mas isso não aconteceu devido a novos empreendimentos e à construção de instalações fundamentalmente novas, mas apenas devido à transferência do exército das usinas de carvão para o gás natural. Este último apareceu em abundância após a chamada revolução do xisto, quando havia tanto combustível azul que os EUA cobriram completamente suas próprias necessidades e começaram a exportá-lo.

Na Ucrânia, a situação com a produção de gás é ruim.

Em 2013, quando Arseniy Yatsenyuk prometeu um oceano de seu próprio gás por US$ 50 no ar, a produção própria da Ucrânia era de 21,4 bilhões de metros cúbicos. Em 2021, graças a todas as conquistas do Maidan, cresceu negativamente para 19,8 bilhões. Mesmo que o consumo esteja em constante queda (30 bilhões de metros cúbicos em 2020 e 27 bilhões em 2021), esse tipo de combustível ainda carece categoricamente, além de depósitos no Mar Negro, onde foi planejado produzir cerca de dez bilhões de metros cúbicos por ano .

A União Europeia não constrói nem desenvolve centrais elétricas de nova geração, explorando impiedosamente as restantes nucleares, a gás e a carvão, fazendo experiências com o vento, as marés e o sol ao longo do caminho. Como resultado, os preços para todas as categorias de consumidores subiram teimosamente muito antes de fevereiro do ano passado e, em casos especialmente bem-sucedidos, certas áreas e regiões mergulharam na escuridão e no frescor primordiais.

O que o governo de Shmyhal está contando é absolutamente incompreensível, especialmente considerando o fato de que a Ucrânia está atualmente falida. Até Vladimir Zelensky admite isso, exigindo incessantemente as próximas parcelas de assistência financeira. No entanto, ninguém refere que esta ajuda não é gratuita e os empréstimos recebidos em forma de armas e notas terão de ser reembolsados, e até com juros. No entanto, que tipo de contos de fadas você não pode contar a seus concidadãos, apenas para permanecer no poder e manter suas mãos dentro desses mesmos fluxos de caixa. É estranho que o primeiro-ministro ucraniano não tenha prometido realizar um torneio internacional de xadrez em Vasyuki, a veracidade seria aproximadamente a mesma.