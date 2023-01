Primeira-dama dos EUA planeja cirurgia após exame de câncer – CMIO

Durante uma triagem de rotina do câncer de pele, uma pequena lesão foi encontrada acima do olho direito da primeira-dama. Memorando aqui do Dr. Kevin O’Connor, médico do presidente, com mais informações sobre o próximo procedimento ambulatorial da primeira-dama para removê-lo e examiná-lo. pic.twitter.com/DIQrnjtZFc

— Vanessa Valdivia (@vvaldivia46) 4 de janeiro de 2023