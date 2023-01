'Inaceitáveis': chanceler turco critica 'provocação' de ministro israelense no Monte do Templo

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph

Copyright Infringement

Spam

Invalid Contents

Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







Entre as questões discutidas esteve o conflito entre Israel e Palestina e a polêmica visita de um membro do alto escalão do governo à região da mesquita de Al-Aqsa.

“O ministro Cavusoglu lembrou Cohen da sensibilidade e expectativas da Turquia sobre a questão palestina e, neste contexto, enfatizou que Ancara considera inaceitáveis as ações provocativas do ministro de Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, em relação à Mesquita de Al-Aqsa”, disse.

Ao longo do encontro, Cavusoglu felicitou seu par israelense por ter sido recentemente nomeado como chanceler. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Turquia, “os ministros também concordaram em trabalhar juntos para melhorar as relações bilaterais”.

© Sputnik / Serviço de imprensa do Ministério das Relações Exteriores da Rússia Ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, durante coletiva de imprensa após negociações entre Turquia e Rússia em Ancara, em 8 de junho de 2022 Ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, durante coletiva de imprensa após negociações entre Turquia e Rússia em Ancara, em 8 de junho de 2022 © Sputnik / Serviço de imprensa do Ministério das Relações Exteriores da Rússia

Polêmica de Al-Aqsa

Na terça-feira (3), Gvir visitou o Monte do Templo, onde fica a mesquita de Al–Aqsa – um dos locais mais reverenciados do Islã — está localizada. A visita provocou a condenação de grande parte do mundo muçulmano, incluindo a Arábia Saudita, o Catar, a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos.

Na conversa com o chanceler israelense, Cavusoglu salientou a importância que a Turquia atribui à proteção do estatuto da mesquita de Al-Aqsa e disse ao seu homólogo que Ancara espera evitar quaisquer ações provocativas.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está empenhado em proteger o status quo do Monte do templo, disse um membro do seu gabinete na terça-feira (3). A região do Monte do Templo é reverenciada como um local sagrado por todas as religiões abraâmicas.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report