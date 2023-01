Apesar das tentativas do bloco de punir a Rússia, as importações do país dispararam, diz Guy Verhofstadt

As sanções da UE contra a Rússia devido ao conflito na Ucrânia foram um completo fracasso, disse o eurodeputado belga Guy Verhofstadt na segunda-feira. Acrescentou que a UE era apenas “recompensador” Rússia, aumentando as importações do país.

Escrevendo no Twitter, Verhofstadt, que foi primeiro-ministro belga de 1999 a 2008 e é eurodeputado desde 2009, afirmou que o efeito dos nove pacotes de sanções da UE sobre Moscou “é menor que 0.”

O ex-primeiro-ministro disse que as tentativas do bloco de punir a Rússia alcançaram o resultado oposto. “Estamos recompensando a Rússia por sua guerra contra nós!”

Verhofstadt também postou um gráfico intitulado ‘Ainda enchendo os cofres de Putin’, mostrando o comércio Rússia-UE de fevereiro a agosto de 2022. O gráfico, que cita dados do Eurostat, mostra que a maioria dos estados membros da UE, incluindo Alemanha, França, Itália e Polônia, significativamente aumentou as importações da Rússia. No total, apenas sete membros da UE compraram menos do país.













Após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia, a UE impôs sanções sem precedentes a Moscou, visando setores inteiros da economia. Em dezembro, o bloco, juntamente com os países do G7 e a Austrália, introduziu um teto de preço para o petróleo russo transportado por via marítima, fixado em US$ 60 por barril. Em resposta, na semana passada, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto proibindo o fornecimento de petróleo e derivados da Rússia a países que aplicam essas restrições.

As sanções à Rússia exacerbaram a crise energética do bloco, fazendo disparar os preços dos combustíveis e o custo de vida. Isso gerou protestos contra a política de sanções em vários países da UE. Em dezembro, uma manifestação organizada pelo partido de direita Patriots ocorreu em Paris contra a posição do governo sobre a Rússia e a adesão da França à OTAN.

Em seu discurso de Ano Novo, Putin afirmou que o Ocidente “guerra de sanções total” contra Moscou falhou amplamente em minar a economia russa.