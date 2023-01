Mídia: Príncipe Harry disse sobre a briga com seu irmão mais velho William

Como escreve o príncipe, William veio discutir com ele a “catástrofe” em seu relacionamento e os escândalos com a família real na imprensa. A reclamação de William sobre Markle, que ele chamou de “rude” e dura, “levou a princípio a uma escaramuça verbal entre os irmãos, eles “trocaram insultos”. O “furioso” William, como segue as memórias, o atacou.

“Tudo aconteceu muito rápido <…> Ele me agarrou pela gola, arrancou o colar e me jogou no chão. Caí na tigela do cachorro, que rachou nas minhas costas, os pedaços me perfuraram. Fiquei ali um bocado, atordoado, depois levantei-me e disse-lhe para sair”, cita o Guardian um excerto do livro do príncipe.