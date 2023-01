Homem mastiga o rosto da vítima em ataque frenético – CMIO

Detalhes bizarros do terrível ataque a um homem idoso surgiram após o interrogatório

Um morador de Oregon de 25 anos está sob custódia após um ataque a um homem idoso, com a polícia dizendo que a vítima ficou com ferimentos horríveis depois que seu agressor mastigou uma de suas orelhas e uma grande parte de seu rosto.

O Departamento de Polícia de Gresham detalhou o incidente angustiante na terça-feira, dizendo que os policiais responderam a uma ligação sobre um “possível esfaqueamento” pouco depois das 2h, horário local, perto de uma plataforma de trem em Gresham, onde testemunhas disseram ter visto um “quantidade significativa de sangue”. Quando chegaram, o suspeito estava “ainda em cima da vítima, continuando o ataque”, mas foi rapidamente subjugado e preso.

Voltando sua atenção para a vítima – um homem de 78 anos que não foi identificado pela polícia – os policiais descobriram ferimentos horríveis, incluindo alguns “tão grave que os socorristas puderam ver o crânio da vítima.” Uma das orelhas do homem também estava faltando, aparentemente roída pelo perpetrador.

Durante o interrogatório, o agressor disse à polícia que acreditava que o idoso era um “robô” que estava tentando matá-lo, e que ele foi capaz de determinar isso pela vítima “aroma,” segundo a mídia local. Ele teria admitido o uso de várias drogas, incluindo álcool, maconha e fentanil, um poderoso opioide sintético.













Embora a polícia tenha dito que o suspeito inicialmente forneceu um nome falso, mais tarde ele foi identificado como Koryn Kraemer, 25, que recentemente se mudou da Geórgia para a área de Portland e agora enfrenta uma acusação de agressão de segundo grau. Os investigadores não sugeriram nenhum motivo para o ataque violento e disseram que tentariam determinar “se drogas ilícitas tiveram algum papel nas ações do suspeito.”

A primeira aparição de Kraemer no tribunal ocorreu na quarta-feira, quando ele se declarou inocente de sua acusação. Ele ficará detido sem direito a fiança até sua próxima audiência.

O caso compartilha semelhanças com outro ataque canibal na Flórida em 2012 que ganhou as manchetes nacionais, no qual o agressor Rudy Eugene mutilou sua vítima mordendo partes de seu rosto. Apelidado de “Zumbi de Miami,” Inicialmente, acreditava-se que Eugene estava sofrendo de psicose induzida por drogas no momento do ataque, com vários meios de comunicação sugerindo que ele era um usuário de drogas. “sais de banho,” embora os relatórios toxicológicos posteriormente não tenham detectado vestígios da droga em seu sistema.