Mídia: Marrocos fez exigências a Israel em troca da abertura de uma embaixada

WASHINGTON, 5 de janeiro – RIA Novosti. Nos últimos meses, o Marrocos começou a vincular a abertura de sua embaixada de pleno direito em Tel Aviv com o reconhecimento do Saara Ocidental como parte do reino por Israel, segundo o portal americano Axios, citando fontes. Nos últimos meses, o Marrocos começou a vincular a abertura de sua embaixada de pleno direito em Tel Aviv com o reconhecimento do Saara Ocidental como parte do reino por Israel, segundo o portal americano Axios, citando fontes.

Marrocos começou nos últimos meses a vincular a abertura de sua embaixada em Tel Aviv ao reconhecimento oficial pelo governo israelense da soberania do reino no Saara Ocidental, disseram quatro atuais e ex-funcionários israelenses diretamente envolvidos no assunto à Axios.

Por enquanto, o governo israelense decidiu não lidar com o assunto, disseram autoridades. Segundo eles, o Ministério das Relações Exteriores de Israel acredita que o lado marroquino está usando a questão do reconhecimento como desculpa para não abrir uma embaixada de pleno direito em Tel Aviv devido às críticas no reino.

As autoridades israelenses acreditam que o novo governo do país não terá problemas em reconhecer o Saara Ocidental como parte do Marrocos, apontando para as esperanças do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de visitar o reino nos próximos meses.

Em janeiro de 2021, a missão diplomática israelense retomou suas atividades no Marrocos após 20 anos.

Em Israel, no final de dezembro de 2022, um governo liderado por Netanyahu foi empossado perante o parlamento.

12 de dezembro de 2020, 17:34 Ministério das Relações Exteriores critica reconhecimento dos EUA à soberania marroquina sobre o Saara Ocidental

O Saara Ocidental é um território no noroeste da África. Desde 1884, a região é uma colônia espanhola. Em 1973, a Frente Popular de Libertação do Saara Ocidental (POLISARIO) foi criada no Saara Ocidental. Em 1975, com a pressão ativa de Marrocos e da Mauritânia, foi assinado em Madrid um acordo sobre a transferência pela Espanha da parte norte do Sahara Ocidental para a jurisdição de Marrocos e da parte sul para a Mauritânia. Em 1976, a Frente Polisário proclamou um estado independente – a República Árabe Saariana Democrática (RASD). A RASD foi reconhecida várias vezes por várias dezenas de estados do mundo , mas alguns países recusaram-se posteriormente a reconhecê-la.

Agora cerca de 80% do território do Sahara Ocidental é controlado por Marrocos, o resto é controlado pela Frente Polisario. Desde 1991, após chegar a um acordo de cessar-fogo, uma missão de paz da ONU em um referendo, estabelecida sob o mandato do Conselho de Segurança da ONU, opera no Saara Ocidental.