EUA aprovam vacina experimental contra abelhas – CMIO

O tratamento de imunidade geracional visa combater a doença mortal da Loque Americana

O Departamento de Agricultura dos EUA concedeu uma licença condicional para a primeira vacina para abelhas, anunciou a Dalan Animal Health na quarta-feira. A empresa com sede em Atenas, na Geórgia, desenvolveu um profilático oral que espera ser eficaz contra uma infecção bacteriana altamente destrutiva transmitida por esporos.

“Nossa vacina é um avanço na proteção das abelhas”, A CEO da Dalan, Dra. Annette Kleiser, disse em um comunicado, sugerindo que poderia “mudar a forma como cuidamos dos insetos, impactando a produção de alimentos em escala global.”

Loque americana é uma infecção bacteriana transmitida às larvas de abelhas por esporos. Embora o tratamento com antibióticos possa mitigar o impacto nas abelhas adultas, os regulamentos dos EUA adotados há quase um século exigem a queima de uma colônia infectada.

tecnologia de Dalan “usa uma abordagem de preparação imunológica transgeracional,” usando a rainha para passar a imunidade para as larvas antes que eclodam. Na prática, a vacina contendo “bateu células inteiras da bactéria Paenibacillus larvae” é transmitido pelas abelhas operárias para a rainha através da geléia real e acaba em seus ovários. A empresa afirma que os estudos de eficácia indicaram isso “pode reduzir a morte larval” associados com as infecções Foulbrood.

O USDA deu ao tratamento aprovação condicional por dois anos, disse a empresa. Embora tenha sido desenvolvida por Dalan, a vacina será fabricada pela Diamond Animal Health, uma subsidiária de Iowa da Heska, uma empresa canadense especializada em soluções de diagnóstico de sangue. Dalan será responsável pela distribuição limitada aos apicultores comerciais interessados.













Se a abordagem for bem-sucedida, Dalan pretende aplicá-la a “outras doenças de abelhas e indústrias carentes, como camarão, larvas de farinha e insetos usados ​​na agricultura.”

A declaração da empresa cita Trevor Tauzer, membro do conselho da Associação de Apicultores do Estado da Califórnia, que chamou a vacina de “um passo emocionante,” observando que até agora as únicas contramedidas disponíveis eram tratamentos antibióticos caros e demorados que tinham eficácia limitada.

A Califórnia responde por quase metade de todas as colônias de abelhas dos EUA, devido à alta demanda da indústria de amêndoas. As plantações de amêndoas no vale central do estado fornecem cerca de 80% da oferta mundial e exigem que até 30.000 colônias sejam transportadas para lá por caminhão todos os anos durante a estação de polinização. A concentração tem um lado negativo, pois as abelhas podem ser envenenadas por pesticidas ou pegar infecções de outros enxames, exigindo que os apiários destruam milhões de insetos em vez de mandá-los de volta.