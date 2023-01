Mídia social pode alterar cérebros de crianças – estudo – CMIO

A verificação habitual das mídias sociais quando jovem está ligada à hipersensibilidade ao feedback dos colegas e pode potencialmente levar a mudanças permanentes nos centros de recompensa e motivação do cérebro, sugeriram neurocientistas da Universidade da Carolina do Norte em um estudo publicado na terça-feira no JAMA Pediatrics.

O estudo analisou um grupo de 169 adolescentes enquanto seus cérebros se desenvolviam entre as idades de 12 e 15 anos e o uso autorrelatado do Facebook, Instagram e Snapchat.

Quando aqueles com uso os pesquisadores classificaram como “habitual” – o que significa que eles verificaram suas contas 15 ou mais vezes por dia – jogaram um jogo que modelava o feedback na forma de aprovação dos colegas, eles se tornaram cada vez mais sensíveis a esse feedback. As varreduras cerebrais mostraram aumento da atividade em áreas associadas ao processamento de recompensas, concentração, regulação e controle, e os pesquisadores observaram que elas pareciam contribuir para ciclos de feedback positivo, aumentando ainda mais sua sensibilidade à aprovação dos colegas.

Os adolescentes que relataram verificar suas mídias sociais no máximo uma vez por dia mostraram uma diminuição correspondente na atividade nessas áreas, sugerindo que estavam menos preocupados com o feedback dos colegas ou podem ter mais autocontrole sobre comportamentos compulsivos.













Embora reconhecendo que era impossível dizer, a partir dos dados limitados coletados, se era o uso de mídia social que tornava os adolescentes mais preocupados com o feedback de seus colegas ou uma preocupação preexistente em ser julgado por colegas que os tornava mais propensos a verificar suas contas, os pesquisadores deixaram claro que suspeitavam do primeiro.

“Os adolescentes que verificam habitualmente suas mídias sociais estão mostrando essas mudanças bastante dramáticas na maneira como seus cérebros estão respondendo, o que pode ter consequências de longo prazo até a idade adulta, preparando o terreno para o desenvolvimento do cérebro ao longo do tempo”, disse. disse a co-autora do estudo, Eva Telzer, ao New York Times.

Ela argumentou que a hipersensibilidade mostrada nos usuários habituais de mídia social não era boa nem ruim, mas apenas uma adaptação para viver em um mundo cada vez mais interconectado.