Netanyahu anuncia mudança na política externa — CMIO

Israel agora defenderá seus interesses em vez de “curvar-se” às demandas internacionais, declarou o primeiro-ministro recém-reeleito

Israel revisará sua política externa para torná-la mais consistente com suas prioridades nacionais, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que formou um novo governo no mês passado após eleições antecipadas, na quarta-feira. O país não vai mais abaixar a cabeça em resposta às demandas do mundo, disse ele em uma conferência realizada pelo movimento sionista Betar em Jerusalém.

“Nossa voz será ouvida no mundo”, disse o primeiro-ministro ao anunciar “uma revisão das relações exteriores” entre outras mudanças políticas que seu governo recém-formado planeja introduzir. “Em vez de … ceder aos ditames da comunidade internacional, defenderemos com orgulho nossos interesses no Estado de Israel e na Terra de Israel”, ele adicionou.

Netanyahu não se referiu a nenhuma nação específica ou organização internacional que possa ser afetada por esta nova política. Ele também não mencionou o conflito em curso entre Moscou e Kiev. No entanto, o recém-nomeado ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, também anunciou a mudança de política de seu país em relação à Ucrânia.

Israel faria menos declarações públicas sobre o assunto, disse o ministro, embora ainda prometesse “significativo” ajuda humanitária a Kiev. Ele também confirmou que falaria com seu homólogo russo, Sergey Lavrov, diretamente esta semana. Cohen acrescentou que não há substituto para as relações Israel-EUA e as chamou de uma das principais prioridades do país.

As relações entre a Rússia e Israel despencaram sob o antecessor de Netanyahu, Yair Lapid, que condenou publicamente Moscou devido à sua operação militar na Ucrânia. A Rússia respondeu na época chamando as declarações “absolutamente não construtivo.”