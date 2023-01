EUA consideram novo tipo de veículo de combate para a Ucrânia – CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, pareceu confirmar na quarta-feira que o envio de veículos de combate de infantaria Bradley para a Ucrânia está sendo discutido ativamente, mesmo quando a Casa Branca insistiu que nada foi decidido ainda.

“Sim,” Biden disse, quando questionado sobre os Bradleys durante uma viagem a Kentucky. Bloomberg News interpretado isso como confirmação de seu “furo” de 29 de dezembro de que os IFVs rastreados estavam sobre a mesa como possível ajuda para Kiev, que citou fontes não identificadas.

Enquanto isso, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, deu um tipo diferente de resposta quando pressionado sobre o assunto.

“Não vou antecipar decisões de assistência de segurança que ainda não foram tomadas, ou o que vamos fornecer em pacotes futuros,” ele disse a repórteres. Kirby seguiu com os pontos de discussão padrão de que os EUA estavam trabalhando “em passo a passo” com os ucranianos e tentando preencher seus “necessidades e capacidades e requisitos” em tempo real.













No mesmo dia em que Bloomberg mencionou os Bradleys, o Politico descreveu como a Ucrânia conseguiu convencer o Ocidente a entregar armas mais poderosas, de mísseis antitanque portáteis a artilharia de foguetes HIMARS. O ministro da Defesa ucraniano, Alexey Reznikov, havia se gabado em outubro de ter descoberto o “processo político” em Washington e estava calibrando seus pedidos para finalmente resultar em “atravessando o Rubicão” e tanques de recebimento.

O próprio Biden disse no mês passado que o Ocidente estava tentando não se envolver diretamente em um conflito com a Rússia. No entanto, seu governo continuou a intensificar as entregas de armas a Kiev, apesar das repetidas advertências de Moscou de que isso apenas prolongaria o conflito e arriscaria um confronto aberto.

No início de dezembro, o principal general da Ucrânia, Valery Zaluzhny, disse ao Economist que precisava de mais 300 tanques, até 700 veículos de combate de infantaria e 500 obuses para conduzir operações ofensivas, mais do que os próprios exércitos britânico ou alemão.













Enquanto vários países da OTAN também enviaram à Ucrânia seus tanques T-72 da era soviética, a França anunciou na quarta-feira que enviaria um número não especificado de tanques leves com rodas AMX-10 RC, em outro passo através do metafórico Rubicão de Reznikov.

O Bradley é um veículo de combate de infantaria que os EUA desenvolveram na década de 1970 em resposta ao BMP soviético. É tipicamente armado com um canhão automático de 25 mm e um lançador de mísseis antitanque TOW. Mark Cancian, do think tank do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), chamou isso de “na verdade, um tanque leve” e “um grande aumento na capacidade de combate terrestre” para as forças da Ucrânia sobre o M113, o porta-tropas blindado da era do Vietnã que os americanos os enviaram anteriormente.