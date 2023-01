França promete velhos ‘tanques leves’ para a Ucrânia – CMIO

Paris transferirá seus ‘tanques leves’ AMX-10 de fabricação nacional para a Ucrânia, tornando-se o primeiro membro da OTAN a enviar blindados não soviéticos a Kiev, disse um porta-voz do governo na quarta-feira.

A notícia da transferência foi divulgada pelo presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, que escreveu no Twitter que havia “uma conversa longa e detalhada” com o presidente francês Emmanuel Macron. Zelensky acrescentou que agradeceu a Macron por “sua decisão de transferir tanques leves” para a Ucrânia e por pressionar os aliados da França a fazerem o mesmo.

O anúncio de Zelensky foi confirmado por um assessor de Macron. O funcionário não informou quantos veículos seriam enviados ou quando, mas declarou que era “a primeira vez que tanques de design ocidental são fornecidos às forças armadas ucranianas”, segundo reportagem da AFP.

A França também doará um número não especificado de veículos blindados Bastion, que estão em serviço com seus militares desde 2012.













A Ucrânia já recebeu tanques da era soviética estocados de arsenais da Europa Oriental, principalmente centenas de tanques de batalha T-72 da Polônia e da República Tcheca. Embora os EUA tenham prometido substituir esses tanques por modelos americanos, nem o Pentágono nem qualquer outro ministério da defesa da OTAN deu à Ucrânia tanques de fabricação ocidental.

Comercializado pela França desde 1981, o AMX-10 é um veículo de combate blindado leve de seis rodas desenvolvido pela GIAT Industries, de propriedade do governo do país, e sua empresa sucessora, a Nexter Systems.

Com os militares franceses atualmente trocando veículos blindados EBRC Jaguar, o oficial descreveu os AMX-10s como “muito móvel… talvez antigo, mas de alto desempenho.”

Uma pesquisa recente descobriu que o público francês é a favor de uma solução negociada para o conflito ucraniano. Macron defendeu esse sentimento da boca para fora em várias ocasiões, afirmando publicamente que as potências ocidentais não deveriam tentar “aniquilar” Rússia, e deve fornecer a Moscou garantias de segurança assim que o conflito finalmente terminar.

No entanto, a França continuou a enviar remessas de armas cada vez mais pesadas para a Ucrânia. As forças de Kiev receberam armas de artilharia autopropulsadas Caesar de fabricação francesa no início deste verão, que teriam sido usadas em um ataque em dezembro a um hotel de Donetsk que feriu Dmitry Rogozin, ex-chefe da agência espacial russa Roscosmos.

A Rússia alertou repetidamente o Ocidente contra armar Kiev, dizendo que isso prolongaria o conflito e arriscaria tornar as nações ocidentais participantes de fato.