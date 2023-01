McDonald’s fechará no país asiático – Bloomberg – CMIO

Sanções contra a Rússia supostamente interromperam o fornecimento de carne bovina para franquias no Cazaquistão

O McDonald’s pode sair em breve da ex-república soviética do Cazaquistão, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto e listando problemas de abastecimento relacionados a sanções anti-russas como a principal causa.

O país da Ásia Central não se juntou aos EUA e seus aliados no embargo a Moscou devido ao conflito na Ucrânia. No entanto, a rede americana de fast-food proibiu seu franqueado no Cazaquistão de comprar hambúrgueres congelados da Rússia.

O franqueado TOO Food Solutions KZ suspendeu as operações em 24 restaurantes em novembro, alegando problemas de abastecimento. Importar carne da Europa custaria muito caro, segundo fontes da Bloomberg – que não quiseram falar publicamente. O McDonald’s não quis comentar o assunto. Da mesma forma, não foi possível obter a carne localmente, por razões que não foram especificadas.

O McDonald’s foi trazido para o Cazaquistão em 2016, por um parente do ex-presidente Nursultan Nazarbayev. No entanto, Kairat Boranbayev, que dirigia a TOO Food Solutions KZ, foi preso em março de 2022 sob a acusação de peculato.

A franquia do McDonald’s de Boranbayev na Bielo-Rússia também fechou no ano passado, perdendo sua licença devido a problemas de abastecimento.

Cinco restaurantes McDonald’s na Bósnia-Herzegovina, ex-república iugoslava, também fecharam no final de dezembro, supostamente devido a uma sentença contra o franqueado local por dever meio milhão de euros em aluguel a um banco alemão. A cadeia abriu as suas portas em Sarajevo em 2011, conseguindo de alguma forma competir com a gastronomia nacional privilegiando os pratos de carne grelhada.