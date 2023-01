Biden brincou sobre a eleição do presidente da Câmara dos Deputados

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, brincou que, se a disputa entre os republicanos pela eleição do presidente da Câmara dos Representantes continuar, o candidato mais inesperado assumirá o cargo.

Durante um discurso em Kentucky, o líder americano disse que seu colega de partido, educador e ex-membro do Conselho Municipal de Cincinnati, Greg Landsman, estava ausente do evento. Ele foi eleito recentemente para a nova Câmara dos Deputados pela primeira vez.

“Ele está lidando com tentativas de nomear um novo presidente da Câmara dos Representantes. Desejo-lhe muita sorte. Ele pode se tornar o primeiro novato a ser eleito presidente da Câmara dos Representantes”, zombou o presidente dos Estados Unidos .

O orador tradicionalmente se torna um legislador com rica experiência, mas os republicanos, que têm maioria na Câmara dos Deputados, não conseguiram escolher seu principal candidato para o cargo, Kevin McCarthy, em quatro turnos eleitorais. Ele não conseguiu liderar a Câmara, apesar do apoio do ex-presidente dos EUA, Donald Trump.