Proprietários de funerárias são condenados por desmanche de cadáveres – CMIO

Uma juíza dos EUA chamou o caso de “o mais emocionalmente desgastante” de toda a sua carreira

A funerária norte-americana Megan Hess foi condenada a 20 anos em uma prisão federal na terça-feira, seis meses depois de se declarar culpada de fraudar parentes dos 560 cadáveres que ela e sua mãe dissecaram e venderam.

O esquema envolvia Sunset Mesa Funeral Home e sua operação irmã, Donor Services, de propriedade de Hess e sua mãe, Shirley Koch, que recebeu uma sentença de 15 anos.

Koch também se declarou culpado de fraudar parentes dos mortos no ano passado. A mulher mais velha foi supostamente responsável por cortar os corpos, enquanto Hess conversava com os vivos, negociando as partes do corpo e cobrando das famílias até US $ 1.000 por cremações que nunca aconteceram.













“Hess e Koch usaram sua casa funerária às vezes para essencialmente roubar corpos e partes do corpo usando formulários de doadores fraudulentos e falsificados.”, disse o promotor Tim Neff em um processo judicial. “A conduta de Hess e Koch causou imensa dor emocional para as famílias e parentes próximos.” Cerca de 26 vítimas testemunharam a angústia que sentiram ao saber o que havia acontecido com seus entes queridos.

Chamando o esquema de “o caso mais emocionalmente desgastante que já experimentei no banco”, A juíza distrital dos EUA Christine Arguello ordenou que a dupla fosse imediatamente para a prisão, dizendo aos presentes na audiência de sentença que ela o encontrou “perturbador“aquele Hess”se recusa a assumir qualquer responsabilidade por sua conduta.”

Hess, por meio de seu advogado, apresentou-se como “um ser humano quebrado”cuja criminalidade foi atribuída inteiramente a uma lesão cerebral traumática que ela sofreu aos 18 anos. Ela foi injustamente manchada como uma“bruxa,” uma “monstro,” e um “canibal,” Ela reclamou.

Koch, por outro lado, pediu desculpas e insistiu que assumiu a responsabilidade por suas ações.

É tecnicamente legal nos EUA vender cabeças, braços, pernas, colunas e torsos para uso em pesquisa ou educação, como Hess fez, desde que não sejam destinados a transplante. Os clientes que pagaram caro pelas peças não tinham ideia de que haviam sido obtidos de forma fraudulenta, mas sob a lei atual em 40 dos 50 estados, de acordo com a Reuters, quase qualquer um pode dissecar e vender corpos humanos.