Meta atingido com multa massiva – CMIO

Anúncios direcionados do Facebook e Instagram violaram a lei de privacidade da UE, descobriu o regulador de dados irlandês

A Meta, empresa controladora do Facebook, foi multada em US$ 414 milhões pelo regulador de dados da Irlanda por rastrear a atividade online dos usuários do Facebook e do Instagram para fins publicitários. A multa, aplicada na quarta-feira, eleva o total de multas aplicadas à Meta por Dublin para mais de US$ 1,3 bilhão em pouco mais de um ano.

Em um comunicado em seu site, a Comissão de Proteção de Dados (DPC), com sede em Dublin, anunciou que a Meta seria multada em € 210 milhões (US$ 222,5 milhões) por violações relacionadas ao Facebook e € 180 milhões (US$ 191 milhões) por violações relacionadas ao Instagram. com ambas as multas somando $ 416 milhões.

Uma investigação separada envolvendo o serviço de mensagens WhatsApp, de propriedade da Meta, ainda está em andamento.

O Facebook e o Instagram coletaram informações sobre o histórico de navegação dos usuários para direcioná-los com anúncios personalizados, explicou o DPC. Quando o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da UE entrou em vigor em 2018, a Meta mudou seus termos de serviço, efetivamente forçando o Facebook e o Instagram a consentir com a coleta de seus dados. O DPC descobriu que essa alteração violou o GDPR.













A Meta disse em comunicado que planeja apelar das decisões e das multas.

O advogado austríaco Max Schrems, que apresentou as queixas contra a Meta em 2018, disse que a decisão poderia prejudicar os lucros da empresa na UE, porque “agora as pessoas precisam ser perguntadas se desejam que seus dados sejam usados ​​para anúncios ou não” e pode retirar seu consentimento a qualquer momento.

O DPC multou a Meta em um total de US $ 1,36 bilhão desde outubro de 2021. A gigante da tecnologia foi multada em US $ 275 milhões em novembro por uma violação de dados do Facebook que afetou mais de meio bilhão de usuários. A Meta também foi forçada a pagar $ 420 milhões em setembro, $ 17 milhões em março e cerca de $ 233 milhões em outubro de 2021 por várias violações.

A maioria das grandes empresas de tecnologia, incluindo Google, Apple, Facebook e Twitter, tem sua sede na UE na Irlanda, em grande parte devido à baixa taxa de imposto corporativo do país. Dessa forma, coube à DPC zelar para que essas empresas cumpram o GDPR.

No entanto, um relatório de 2021 do Irish Council for Civil Liberties constatou que, no momento da publicação, o DPC ainda não havia agido em 98% dos casos de GDPR encaminhados à Irlanda. “A aplicação do GDPR da UE contra a Big Tech está paralisada pelo fracasso da Irlanda em entregar projetos de decisão sobre os principais casos transfronteiriços” a conta lida.