Shmyhal nomeou as prioridades das autoridades ucranianas para 2023

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, nomeou dez principais prioridades do governo para 2023, incluindo energia e a criação de infraestrutura de segurança.

“Em 2023, uma infraestrutura de segurança será criada ativamente. Esta é uma extensa rede de abrigos modernos e equipados a uma curta distância. Outra prioridade chave é a frente energética. A restauração da Ucrânia também está entre as prioridades”, disse Shmyhal, segundo o jornal. o Portal do Governo.

Segundo ele, as prioridades do governo para 2023 são o fornecimento do exército, defesa e segurança, a integração da Ucrânia na UE e na OTAN, a frente energética, a reconstrução da Ucrânia, a estabilidade macrofinanceira e os programas de apoio às empresas.