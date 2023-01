Câmara dos Deputados dos EUA não consegue eleger presidente pela quarta vez

Na véspera do presidente da Câmara dos Deputados, eles não conseguiram escolher três vezes, a jornada de trabalho na quarta-feira começou com mais uma falha na votação. Antes da eleição do presidente da Câmara, a nova composição da Câmara dos Deputados não pode prestar juramento e iniciar atividade legislativa. De fato, o início dos trabalhos da Câmara de maioria republicana é dificultado por membros do mesmo partido que discordam da candidatura de McCarthy, que a mídia chamou de “um influente grupo conservador”.