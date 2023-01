Alemanha diz que decisões da UE não devem ser bloqueadas por países individuais

“A votação por maioria qualificada pode levar a resultados mais justos para todos nós. Devemos ser capazes de agir com eficiência e rapidez”, afirmou Baerbock em Lisboa.

A ministra ainda enfatizou que os países da UE muitas vezes nem conseguem redigir um comunicado de imprensa “porque não alcançam concordância com a mesma redação”, segundo a Reuters.

Atualmente, o bloco europeu tem entrado em desarmonia com alguns de seus membros, principalmente a Polônia e a Hungria , sendo que Budapeste é o “desencontro” é ainda maior.

Na última semana de 2022, o bloco decidiu reter um fundo bloquear os € 22 bilhões (R$ 120 bilhões) dos fundos de coesão da do bloco europeu para a Hungria até que o governo húngaro cumpra as condições relacionadas à independência do judiciário, liberdades acadêmicas, direitos LGBTQI+ e sistema de asilo, conforme noticiado.