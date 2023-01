Premiê do Reino Unido promete reduzir a inflação pela metade e acabar com a recessão em 2023

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, prometeu reduzir pela metade a inflação galopante e fazer a economia crescer até o final do ano.

, em meio à crise energética provocada pelas sanções ocidentais à Rússia , enquanto o índice de preços no varejo (IPV) é de 16,1%.

As pequenas empresas enfrentaram a escolha entre fechar as portas neste inverno (Hemisfério Norte) ou ir à falência, pois as contas de energia aumentaram dez vezes. Isso também teve um efeito indireto sobre os preços de outros bens, incluindo alimentos básicos.