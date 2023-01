Sindicato da polícia alemã pede proibição de fogos de artifício no NYE – CMIO

O uso civil de pirotecnia levou a dezenas de feridos durante as últimas celebrações no país, informa a organização

O sindicato da polícia alemã GdP instou o governo a proibir fogos de artifício na véspera de Ano Novo para uso individual. A medida foi proposta esta semana, quando as autoridades do país condenaram dezenas de ataques com pirotecnia contra equipes de resgate durante o feriado.

“O Estado não tolerará que as pessoas que estão comemorando pacificamente e o pessoal que está cumprindo seu dever sejam atacados dessa forma”, disse Christiane Hoffmann, a primeira vice-porta-voz do governo federal alemão, em entrevista coletiva na segunda-feira.

Stephan Weh, chefe regional do GdP em Berlim, havia dito anteriormente que “fogos de artifício estão sendo usados ​​especificamente como uma arma contra pessoas”, pedindo a proibição de vendas para todos os não profissionais.













O porta-voz do sindicato da polícia, Benjamin Dendro, enfatizou que a proibição seria nacional. “Não acreditamos que seja necessário que grande parte da população acenda seus próprios pirotécnicos no réveillon”, disse ele à agência de notícias alemã dpa.

O vice-presidente do GdP, Ralf Kusterer, comparou os ataques a “1 de maio ou outras grandes manifestações”, chamando o “emboscadas” e agressões “um novo nível.” O sindicato também pediu mais câmeras de painel para seus veículos para registrar os ataques.

Em Berlim, a prefeita Franziska Giffey prometeu na segunda-feira que se reuniria com autoridades para expandir as zonas sem fogos de artifício, dizendo aos repórteres que “essa escala de prontidão para usar violência e destruição … danifica nossa cidade.”

O sindicato da polícia relatou 18 policiais feridos em 38 ataques totais a trabalhadores de serviços de emergência, enviando um policial ao hospital. Em um incidente, eles foram “massivamente atacado com fogos de artifício” ao ser chamado a um veículo em chamas para ajudar, disse o GdP em um tweet no domingo.

As lojas foram autorizadas a vender pequenos fogos de artifício como foguetes, fontes e fogos de artifício durante os últimos três dias de 2022, retomando as vendas proibidas pelos regulamentos da Covid-19 por dois anos.

No entanto, as equipes de resgate não foram as únicas a sofrer com a disponibilidade renovada dos explosivos. Um homem acendendo fogos de artifício na rua em Saxony-Anhalt foi atropelado por um motorista bêbado e morto na noite de sábado. Um homem de Schleiz perdeu a mão tentando detonar um explosivo ilegal, enquanto outro homem em Friemar teve os dois antebraços amputados após uma tentativa frustrada de detonar fogos de artifício que comprou online.