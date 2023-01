Estado dos EUA executa primeiro prisioneiro trans – CMIO

Um preso de 49 anos recebeu uma injeção letal por perseguir e matar uma ex-namorada

A assassina condenada Amber McLaughlin se tornou a primeira prisioneira abertamente transgênero a ser executada nos Estados Unidos na terça-feira, quando foi morta por injeção letal. McLaughlin, então homem e usando seu nome de nascimento Scott, foi considerado culpado em 2006 de assassinato em primeiro grau no assassinato de uma ex-namorada três anos antes.

Ela foi condenada à morte por um juiz depois que um júri não conseguiu chegar a um acordo sobre uma sentença. O perpetrador deixou uma declaração por escrito na terça-feira dizendo: “Sinto muito pelo que fiz. Eu sou uma pessoa amorosa e atenciosa.”

Depois de perseguir a então namorada Beverly Guenther em seu local de trabalho o suficiente para merecer uma ordem de restrição e escolta policial ocasional para Guenther até seu carro à noite, McLaughlin era aparentemente o principal suspeito quando os vizinhos da mulher em St. dia para o local junto ao rio Mississippi, onde o agressor jogou seu corpo. A mulher morta foi estuprada e repetidamente esfaqueada com uma faca, disseram as autoridades à AP. McLaughlin já havia sido condenado por estuprar uma menina de 14 anos em 1992.













O homem de 49 anos, que começou a transição na prisão há cerca de três anos, teve negado um pedido de clemência de última hora do governador do Missouri, Mike Parson, na segunda-feira. Seu advogado fez referência a traumas na infância, problemas de saúde mental, incluindo depressão e tentativas de suicídio e disforia de gênero, enfatizando que o último deles era “não é o foco principal” da petição.

“McLaughlin aterrorizou a Sra. Guenther nos últimos anos de sua vida, mas esperamos que sua família e entes queridos possam finalmente ter um pouco de paz.”, disse Parson em uma declaração por escrito após a execução.

Karen Pojmann, porta-voz do Departamento de Correções do Missouri, disse à AP que, embora o estado tenha executado apenas uma mulher antes, a natureza do crime de McLaughlin a diferenciava. “É extremamente incomum para uma mulher cometer um crime capital, como um assassinato brutal, e ainda mais incomum para uma mulher, como foi o caso de McLaughlin, estuprar e assassinar uma mulher..”