França fornecerá veículos blindados AMX-10RC para a Ucrânia

Conforme observado anteriormente no Ministério da Defesa francês, Paris recentemente enviou à Ucrânia seis obuses rebocados de 155 milímetros TRF1 e dois sistemas de defesa aérea Crotale. Além disso, Kyiv recebeu 18 montagens de artilharia César. Macron também anunciou um trabalho conjunto com a Dinamarca no fornecimento de mais seis dessas máquinas para a Ucrânia.