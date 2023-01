Como os espiões americanos usaram falsas alegações de interferência russa nas eleições para subjugar a gigante da tecnologia – CMIO

Arquivos revelam como o espectro dos supostos modos dissimulados de Moscou foi usado para subjugar a plataforma ao Partido Democrata dos EUA

Em um par de tópicos #TwitterFiles de grande sucesso, esta semana, o jornalista Matt Taibbi abriu, ainda mais, o conluio do gigante da mídia com o estado de segurança nacional dos EUA. O ex-escritor da Rolling Stone expôs como a pressão política do Partido Democrata dos EUA forçou a empresa a endossar a mentira de que sua plataforma foi amplamente armada pela Rússia, com consequências extremamente significativas.

Encontre o “traço russo” a qualquer custo

o primeirocorajosamente intitulado ‘Como o Twitter deixou a comunidade de inteligência entrar’documenta como em agosto de 2017, apesar das alegações duvidosas de que bots e trolls russos foram responsáveis ​​pela eleição de Donald Trump na grande mídia, a hierarquia do Twitter sabia que sua plataforma não estava repleta de atores malignos dirigidos pelo Kremlin.













Em e-mails internos, os executivos seniores e profissionais de comunicação da empresa quase zombaram da ideia de que ela foi invadida por bots russos. Eles não podiam nem detectar “uma grande correlação” na atividade da conta relacionada à eleição de novembro de 2016, nem qualquer “padrões maiores” de forma alguma. Eles prevêem potencialmente tomar medidas contra menos de 25 usuários. Assim, optou-se por simplesmente ignorar abordagens da mídia sobre o assunto.

No mês seguinte, o Twitter informou ao Senado que havia suspendido 22 possíveis contas russas e outras 179 com “links possíveis” a essas contas. O senador Mark Warner, um democrata graduado no Comitê de Inteligência, imediatamente realizou uma coletiva de imprensa de alto nível para denunciar a resposta da rede social como “Francamente inadequado em todos os níveis.”

Tal pressão, combinada com a declaração da candidata presidencial amarga e duas vezes fracassada Hillary Clinton, “É hora de o Twitter parar de arrastar os calcanhares e viver de acordo com o fato de que sua plataforma está sendo usada como uma ferramenta para a guerra cibernética.” obrigou a rede social a criar um dedicado “Força-tarefa da Rússia” para investigar o problema. Ele fez – e encontrou nenhuma coisa. “Nenhuma evidência de uma abordagem coordenada” entre contas sinalizadas como potencialmente administradas pelo Kremlin foi identificada, apesar de uma investigação interna “exaustiva”.

Ao todo, depois de vasculhar manualmente as postagens de milhares de contas sinalizadas como “suspeitas” por atores externos, eles descobriram que apenas 32 eram questionáveis, 17 das quais estavam ligadas à Rússia, e apenas duas gastaram algum dinheiro em publicidade – sendo uma delas RT, que recebeu especificamente ofertas de marketing favoráveis ​​do Twitter antes da eleição.

Mais uma vez, altos funcionários do Partido Democrata ficaram furiosos com esses resultados. O que se seguiu foi uma enxurrada de notícias sensacionalistas desequilibradas, alegando que o Twitter estava encobrindo o trabalho sujo do Kremlin por motivos sinistros, mentindo sobre o assunto ou excluindo ativamente resmas de dados incriminadores para cobrir seus próprios rastros.

“Se o Twitter fosse contratado pelo FSB … eles não poderiam ter construído uma plataforma de desinformação mais eficaz”, o professor Thomas Rid, um conselheiro do Comitê de Inteligência, comentou ao Politico na época.













Entregue-se à política

Nada disso era verdade. Mas forneceu aos democratas munição para ameaçar os regulamentos sobre a publicidade política do Twitter, o que poderia ter sido extremamente caro para a receita da empresa. Isso deixou os funcionários seniores em pânico, que só foi intensificado pela oportuna vazar de um banco de dados de milhares de supostos bots e trolls russos para os principais meios de comunicação pelo Comitê de Inteligência. Isso resultou em uma enxurrada de perguntas agressivas dos jornalistas.

Percebendo que a pressão só continuaria aumentando – como os meios de comunicação e os políticos decidiram que isso era um grande escândalo, independentemente das evidências disponíveis, e continuariam pressionando até conseguirem o que queriam – o Twitter se curvou e declarou publicamente bots e trolls eram de fato um grande problema em sua plataforma e seria proativo em erradicar tal atividade no futuro.

Internamente, os executivos do Twitter assentou em uma política secreta e informal para lidar com atores desonestos na rede. Publicamente, eles seguiriam a linha de conteúdo foi removido e os usuários foram banidos “a nosso exclusivo critério,” enquanto em particular eles iriam “fora de bordo” qualquer coisa e tudo “identificado pela comunidade de inteligência dos EUA como uma entidade patrocinada pelo estado conduzindo operações cibernéticas”, sem argumento.

O Twitter havia convidado ativamente espiões dos EUA para executar seu processo de moderação, sem que ninguém soubesse, e com o entendimento interno explícito de que eles não iriam embora. Essa penetração sinistra alargado substancialmente quando o Covid-19 chegou aos EUA, e novamente o bicho-papão da “desinformação” do Kremlin foi o aríete.

Em fevereiro de 2020, a ala de inteligência do Departamento de Estado dos EUA, o Global Engagement Center, publicou um relatório, “Aparato de desinformação russo aproveitando as preocupações com o coronavírus.” Alegou que uma vasta rede de bots e trolls controlados por Moscou e amplificados pela China e pelo Irã estava bombeando propaganda sem fim “descrevendo o coronavírus como uma arma biológica projetada.”

O critério do relatório para determinar se uma conta era um bot ou troll era, inacreditavelmente, se o usuário seguia “dois ou mais“ diplomatas chineses. A rede de 250.000 pessoas incluía funcionários do governo ocidental e meios de comunicação, incluindo a CNN. Uma base probatória tão fraca não impediu que os jornalistas convencionais publicassem inúmeras histórias endossando as descobertas do relatório.













A equipe do Twitter, provavelmente devido à experiência anterior, pôde ver o que o Centro estava fazendo – ou seja, tentando “inserir-se” no “clube de moderação de conteúdo” por meio do qual Google, Twitter e Facebook eram controlados pelo FBI, DHS e outras agências governamentais dos EUA. Os executivos desses gigantes da tecnologia se opuseram unanimemente à inclusão do Centro, até porque “mandato para ofensiva” operações de informação para “promover os interesses americanos”.

Inferno sob o calcanhar

Depois de anos se curvando para aplacar o establishment democrata, o Twitter tentou recuar. Em uma série de e-mails internos, vários executivos expressaram profundas preocupações sobre permitir que o Centro tenha qualquer influência sobre a plataforma e inicialmente rejeitou um pedido do FBI para que a organização fosse incluída na ‘chamada da indústria’ regular do clube de moderação. Sentiu-se que o envolvimento do Centro representaria “grandes riscos … especialmente à medida que a eleição esquenta.”

Eventualmente, o FBI ofereceu um acordo – a CIA, a NSA e o Global Engagement Center seriam capazes de simplesmente ouvir as ligações do setor, mas não seriam participantes ativos. O Twitter cedeu, uma decisão que seus superiores parecem ter se arrependido rapidamente. Em pouco tempo, a rede social estava sendo bombardeada com pedidos de censura de conteúdo e banimento de usuários de todos os órgãos do governo dos EUA sob o sol.

Isso se estendeu a funcionários do governo dos EUA pedindo que os usuários fossem banidos porque não gostaram pessoalmente de um indivíduo em questão. O notório chefe do Comitê de Inteligência da Câmara, Adam Schiff, um democrata, uma vez Perguntou Twitter para banir o jornalista Paul Sperry, devido à sua reportagem crítica sobre o trabalho do Comitê. Depois de recusar inicialmente, Sperry foi posteriormente suspenso.

Quase todos os outros pedidos foram atendidos imediatamente, mesmo os do Global Engagement Center. Isso incluiu exigências para banir meios de comunicação independentes falsamente alegados como “controlado por GRU” e vinculado “para o governo russo.” Em um e-mail, um ex-funcionário da CIA comentou que o Twitter logo seria incapaz de negar um único pedido. “Nossa janela para isso está se fechando”, eles disseram.













Nas semanas anteriores à eleição presidencial de 2020, o Twitter foi inundado com demandas de tantos funcionários, departamentos e agências que eles ficaram confusos e sobrecarregados. Se a ação não fosse tomada imediatamente, e-mails de acompanhamento apareciam rapidamente, perguntando se a ação já havia sido tomada e, se não, por que e quando.

Em um pedido, um oficial do FBI até se desculpou “com antecedência para sua carga de trabalho.” Certa vez, um advogado sênior sem dúvida exausto da rede social reclamou internamente, “minha caixa de entrada está realmente fodida neste ponto.”

Tópicos anteriores do #TwitterFiles expuseram como o FBI pagou à rede social US$ 3 milhões para processar seus pedidos. Com base nas divulgações mais recentes, fica claro que a empresa e sua equipe foram significativamente mal remuneradas por seus esforços. Lançamentos futuros prometem ainda mais revelações bombásticas, mas as verdades há muito escondidas divulgadas até agora devem levar todos os usuários do Twitter a refletir como o site por muitos anos em segredo funcionou como uma ala eficaz da inteligência dos EUA – e pode muito bem ainda fazê-lo.