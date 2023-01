Sandu espera a adesão da Moldávia à UE antes do final da década

Os chefes de estado e de governo da União Européia, na cúpula de Bruxelas em 23 de junho do ano passado, aprovaram a concessão à Ucrânia e à Moldávia do status de candidatos à adesão ao sindicato. Em outubro , a Moldávia sediou a primeira reunião da Comissão de Integração Europeia, que discutiu a necessidade de reformas em diversas áreas e pediu a criação de 35 grupos de trabalho para reformular a legislação local de acordo com os padrões europeus.