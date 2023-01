Oposição alemã exige renúncia do ministro da Defesa — CMIO

Os líderes do maior partido de oposição da Alemanha – a conservadora União Democrata Cristã (CDU) – e seus aliados bávaros exigiram que a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, fosse demitida em meio a um escândalo sobre seu discurso na véspera de Ano Novo.

Lambrecht caiu em maus lençóis por causa de seus comentários no Instagram de que o conflito na Ucrânia trouxe muitos problemas para ela. “impressões especiais” e permitiu conhecer muitos “pessoas interessantes e ótimas.” Seu discurso foi imediatamente criticado por políticos e jornalistas da oposição como “embaraçoso” e “inadequado”.

“Cada hora que a Sra. Lambrecht permanece no cargo enfraquece a autoridade do chanceler federal”, Friedrich Merz, o líder da CDU, disse ao jornal alemão Merkur na quarta-feira. “Toda a Alemanha está apenas balançando a cabeça, não apenas nossos soldados”, disse ele, acrescentando que “especialistas em defesa em todo o mundo estão sem palavras sobre o quão embaraçoso e sem experiência um ministro em nosso país pode parecer em público.”

Esse sentimento foi repetido por Markus Soeder, o líder da União Social Cristã da Baviera (CSU) – aliado de longa data da CDU.













“Este ministro deve finalmente renunciar – ou ser demitido”, Soeder disse a Merkur, acrescentando que “nossos soldados não mereciam este ministro.” O líder da CSU também disse que o chanceler Olaf Scholz deve “resolva esse problema de pessoal” já que foi ele quem nomeou Lambrecht em primeiro lugar.

A própria Lambrecht até agora não comentou o escândalo. O governo federal também se recusou a fazer uma declaração. “Não vejo razão para avaliar isso agora”, disse a vice-porta-voz do governo, Christiane Hoffmann, a jornalistas em meio ao clamor. Scholz defendeu Lambrecht anteriormente, destacando-a como uma “Ministro da Defesa de primeira classe” em dezembro.

A oposição agora acusa o chanceler de tentar intencionalmente enfraquecer ainda mais as forças armadas alemãs ao nomear tal chefe de defesa. Lambrecht deveria continuar a política planejada pelos sociais-democratas de Scholz para “a criança não amada – o Bundeswehr,” Merz disse a Merkur, alegando que estava planejado que o exército alemão deveria ficar “discreto, pouco ambicioso e com um orçamento cada vez menor.”

“Isso é o que o então ministro federal das Finanças, Olaf Scholz, pretendia no planejamento financeiro para o Bundeswehr,” ele acrescentou, referindo-se à posição do chanceler no gabinete de sua antecessora, Angela Merkel.