Tal desequilíbrio pode custar caro a Kiev e seus aliados ocidentais, alerta o jornal

O fato de os drones kamikaze menores usados ​​pela Rússia serem muito mais baratos do que os mísseis de defesa aérea ucranianos usados ​​contra eles está criando problemas para Kiev e seus patrocinadores ocidentais, reconheceu o New York Times.

Em um artigo na terça-feira, o jornal não questionou as alegações de Kiev de que a maioria dos UAVs lançados pela Rússia estão sendo abatidos, mas apontou que mesmo neste caso os estoques de defesa aérea ucraniana estavam se esgotando.

“Por quanto tempo a Ucrânia pode sustentar seus esforços quando muitas de suas medidas defensivas custam muito mais do que os drones?” o NYT se perguntou.

Além de tentar destruir os drones que chegam com canhões antiaéreos e fogo de armas pequenas, as forças de Kiev têm “também dependia fortemente de mísseis disparados de aviões de guerra e do solo”, que são muito caros, escreveu.

O jornal citou o chefe da consultoria ucraniana Molfar, Artem Starosiek, que afirmou que usar um míssil contra um UAV custa até sete vezes mais do que o próprio drone. Os drones que a Rússia usa custam cerca de US$ 20.000 por unidade, enquanto um míssil terra-ar do arsenal da Ucrânia varia de US$ 140.000 para um S-300 da era soviética a US$ 500.000 para um sistema NASAM fornecido pelos EUA, disse ele.













O artigo afirma que os drones usados ​​pela Rússia na Ucrânia são Shahed-136s, fornecidos pelo Irã. Esta alegação foi negada por Moscou e Teerã em muitas ocasiões. O Ministério da Defesa da Rússia insiste que seus drones Geran-2 são fabricados no país, assim como todo o outro hardware usado na operação militar contra Kiev. O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou apenas o envio de um pequeno lote de drones para a Rússia antes do início do conflito com a Ucrânia, enfatizando que nenhuma nova entrega foi feita desde então.

Starosiek, no entanto, defendeu a estratégia de Kiev, argumentando que ainda “Custa muito menos derrubar um drone do que consertar uma usina danificada ou destruída.”

No entanto, o NYT alertou que a diferença de preço entre drones e defesas aéreas era “um desequilíbrio que pode, com o tempo, favorecer a Rússia, custando caro à Ucrânia e seus aliados, dizem alguns analistas.”

De acordo com estimativas de Molfar, a Rússia tem como alvo a infraestrutura militar ucraniana e os sistemas de energia com cerca de 600 UAVs desde setembro, quando começaram a ser usados ​​mais amplamente.

A Rússia intensificou drasticamente seus ataques contra a infraestrutura ucraniana no início de outubro em resposta à repetida sabotagem ucraniana em solo russo, incluindo o bombardeio da ponte da Criméia, que Moscou atribuiu a Kiev. Embora o ataque tenha sido amplamente aplaudido pelas principais autoridades ucranianas, Kiev negou qualquer envolvimento.