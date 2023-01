Alemanha ‘aberta’ para confiscar ativos russos congelados – Bloomberg – CMIO

A Alemanha está aberta a usar os ativos do banco central russo, congelados desde o ano passado como resultado de sanções, para financiar a reconstrução da Ucrânia, informou a Bloomberg na terça-feira.

O governo alemão é supostamente a favor do uso dos fundos na Ucrânia, no entanto, nenhuma posição oficial sobre o assunto foi tomada, já que os membros do gabinete estão divididos sobre o assunto, observou Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com as discussões.

A UE e o G7 congelaram cerca de € 300 bilhões (US$ 311 bilhões) em reservas pertencentes ao banco central russo, juntamente com bilhões em ativos pertencentes a empresários russos sancionados.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, insiste que pelo menos alguns dos ativos congelados devem ser apreendidos, enquanto o ministro das Finanças, Christian Lindner, está preocupado que a medida possa criar um precedente perigoso e levar as nações europeias e seus aliados a um pântano legal, disseram fontes à Bloomberg.













Berlim apoiaria o confisco com a condição de que as questões legais fossem resolvidas e seus aliados fizessem o mesmo, acrescenta o veículo.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse anteriormente que a UE “encontrar formas legais” para apreender ativos russos para usar na Ucrânia.

Até agora, os EUA têm sido mais cautelosos com a preocupação de que um confisco prejudique sua reputação como porto seguro para ativos estrangeiros.

O Banco da Rússia declarou na semana passada que considerava as chances de países ocidentais devolverem ativos russos congelados por sanções como “extremamente baixo,” apesar do fato de que eles não foram legalmente confiscados.

