Lula suspende privatizações de estatais brasileiras – mídia — CMIO

O recém-retornado presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, descartou os planos de vender oito gigantes empresariais estatais, incluindo a petrolífera Petroleo Brasileiro, conhecida como Petrobras, informou o site de notícias brasileiro G1 na segunda-feira.

Lula, que esteve no comando de 2003 a 2010, foi empossado como presidente do Brasil em 1º de janeiro. Preso por corrupção em 2018, as condenações de Lula foram anuladas em 2019, permitindo-lhe derrotar Jair Bolsonaro nas eleições de outubro.

A decisão de retirar as estatais da lista de vendas de ativos estatais foi um dos primeiros atos oficiais do político de esquerda.

Além da Petrobras, o pedido inclui a Pré-Sal Petróleo, empresa estatal responsável pela supervisão e venda da participação do governo em petróleo e gás a partir de contratos de partilha de produção, junto com os Correios, e a operadora Empresa Brasil de Comunicação, que administra a rede de transmissão do governo federal.













A empresa de serviços de informática do sistema de previdência social brasileiro Dataprev, a estatal nuclear Nuclep, a empresa de serviços de informática Serpro e a Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério da Agricultura também estão fora da lista de privatizações.

O presidente que retorna pediu “garantir uma análise rigorosa dos impactos da privatização no serviço público ou no mercado”, acrescentando que os bancos estatais e grandes empresas petrolíferas como a Petrobras terão um “papel fundamental” no novo ciclo econômico.

Na segunda-feira, o índice de ações de São Paulo caiu 3,24%, enquanto as ações da Petrobras caíram cerca de 6%, já que o discurso de posse de Lula provocou temores nos investidores de políticas intervencionistas do governo. A moeda nacional – o real – teve desvalorização de 1,5%.

O antecessor de Lula, o líder populista de extrema-direita Jair Bolsonaro, liderou um governo atolado em controvérsias que vão da corrupção à devastação ambiental. O próprio governo de Lula foi derrubado pela corrupção maciça na Petrobras, que levou ao impeachment de seu sucessor escolhido a dedo em 2016.

