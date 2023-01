Suecos inflexíveis diante das demandas da OTAN de Türkiye – pesquisa – CMIO

Quase 80% se opõem a mudar a lei para acelerar o processo de adesão ao bloco, descobriu uma pesquisa da DN/Ipsos

Uma esmagadora maioria dos suecos acredita que seu país não deve trair seus princípios legais para atender às condições de Türkiye para ratificar a candidatura de Estocolmo à OTAN, de acordo com uma nova pesquisa da Ipsos encomendada pelo diário sueco Dagens Nyheter e divulgada na segunda-feira.

A pesquisa constatou que 79% dos entrevistados acham que seu país deveria “defender as leis suecas” em face das exigências de Türkiye. Esta linha vermelha, eles disseram, não deve ser cruzada mesmo “se isso atrasa a adesão à OTAN.”

Apenas 10% disseram que “A Suécia deve tentar ingressar na OTAN o mais rápido possível”, mesmo que implique compromissos legais, enquanto 11% disseram não ter certeza.

A pesquisa mostra apenas pequenas discrepâncias de opinião entre vários grupos sociais. Dizem que os homens são mais abertos a compromissos com Ancara do que as mulheres, embora também tendam a insistir em proteger os princípios jurídicos do país. Quanto às diferenças nas linhas políticas, aqueles que votam em partidos de direita estão mais inclinados a concordar com uma abordagem de dar e receber.













Apesar dos atrasos na adesão à OTAN, a pesquisa revelou que até 60% dos suecos ainda querem se tornar parte do bloco militar liderado pelos Estados Unidos, com apenas 19% se opondo à proposta de adesão de Estocolmo.

A pesquisa, realizada entre 6 e 18 de dezembro, é baseada em 1.248 entrevistas com eleitores suecos.

Em junho, a OTAN concordou em aceitar a Suécia e a Finlândia no bloco, mas sua proposta de adesão ainda não foi ratificada por todos os membros da aliança, com a aprovação da Hungria e Türkiye ainda pendente. Ancara tem relutado em finalizar o processo de adesão, com o presidente Recep Tayyip Erdogan pressionando a Suécia e a Finlândia a fazerem mais para combater os curdos. “terrorismo,” incluindo a extradição de pessoas que Türkiye acusa de terem ligações terroristas.

No início de dezembro, a Suécia teria feito algum progresso nesse sentido, entregando a Türkiye um homem que havia sido condenado em seu país por ser membro do Partido dos Trabalhadores do Curdistão. Duas semanas depois, no entanto, a Suprema Corte da Suécia bloqueou a extradição de Bulent Kenes, ex-editor-chefe do Zaman Daily que Ancara acusou de estar envolvido em uma tentativa de derrubar Erdogan em 2016.