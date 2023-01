A mídia informou sobre a exploração de refugiados ucranianos em Israel

Note-se que os não-judeus que chegaram a Israel recebem o status de turistas, pelo que não conseguem emprego no país. Em maio de 2022, as autoridades permitiram que os ucranianos trabalhassem, mas, de acordo com a advogada Anat Ben-Dor, os empregadores ainda preferem os não ucranianos. Além disso, em julho , os ucranianos foram autorizados a trabalhar apenas em algumas cidades; as oportunidades de emprego em Tel Aviv e Jerusalém são limitadas. Alguns refugiados ainda são contratados ilegalmente, o que os torna vítimas de todos os tipos de abusos, informa a mídia.