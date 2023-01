Kiev estima custo de reconstrução da Ucrânia contando com ativos russos congelados pelo Ocidente

“Juntamente com o Banco Mundial, planejamos realizar outra verificação das necessidades da Ucrânia para uma rápida recuperação”, disse Shmygal na reunião do gabinete em Kiev, segundo a agência de notícias UNIAN. “Deixem-me lembrar-lhes de que tínhamos essa estimativa no início de junho . Então, o valor foi de US$ 350 bilhões [cerca de R$ 1,9 trilhão] em danos. Dados os últimos ataques à nossa infraestrutura, hoje esse valor chega a mais de US$ 700 bilhões”, afirmou.