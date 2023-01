Alemanha desrespeita a Polônia sobre a Segunda Guerra Mundial – Varsóvia – CMIO

Berlim errou ao afirmar que a questão das reparações foi resolvida, disse um diplomata polonês sênior

A recusa da Alemanha em pagar as reparações da Segunda Guerra Mundial à Polônia é um sinal de duplo padrão e desrespeito ao povo polonês, disse Arkadiusz Mularczyk, secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores do país.

A Polônia está exigindo US$ 1,37 trilhão de Berlim como compensação pelas mortes e destruições cometidas pelas tropas de Adolf Hitler durante a ocupação alemã que durou entre 1939 e 1945.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse na terça-feira que a questão dos danos de guerra “permanece fechado” e Berlim não pretende renegociar o assunto. Mularczyk criticou a posição da Alemanha como “falso.”

“O caso de compensação não resolvida para a Polônia pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial permanece em aberto, moral, política e legalmente,” Mularczyk twittou na quarta-feira. “Temos uma campanha internacional pela frente, mas tenho certeza de que venceremos tanto para a Polônia quanto para os poloneses.”













“As perdas da Polônia foram inimagináveis, e os alemães receberam nosso relatório sobre o assunto”, disse o diplomata à Agência de Imprensa Polonesa na terça-feira. “A resposta deles, resumida em uma frase, mostra uma atitude absolutamente desrespeitosa em relação à Polônia e aos poloneses.”

Mularczyk acusou Berlim de duplo padrão, apontando que o país concordou no ano passado em pagar € 1,1 bilhão (US$ 1,16 bilhão) à Namíbia como compensação pelas atrocidades da era colonial. Ele disse que Varsóvia continuaria a buscar compensação “consistentemente e intensamente”.

A Alemanha sustenta que suas obrigações relacionadas à Segunda Guerra Mundial foram amplamente resolvidas sob o tratado de 1990 que abriu caminho para a reunificação do país durante os anos finais da Guerra Fria. Berlim também argumentou que Varsóvia renunciou ao direito de reivindicar reparações sob um acordo de 1953 com a Alemanha Oriental.

Varsóvia, no entanto, insiste que a Polônia, que era governada pelo governo comunista na época, foi pressionada a assinar o acordo de 1953 pela União Soviética.

A Polônia tem feito apelos crescentes por reparações desde que o partido conservador Lei e Justiça (PiS) voltou ao poder em 2015. O governo apresentou uma reclamação formal à Alemanha em outubro e disse na terça-feira que buscaria a ajuda da ONU.