Deputados condenados por agredir colega grávida — CMIO

Dois legisladores no Senegal receberam penas de prisão de seis meses por sua conduta “não parlamentar”

Dois legisladores da oposição senegalesa foram condenados à prisão na segunda-feira por um ataque violento a uma colega grávida durante uma sessão do parlamento no mês passado. Os dois deputados negaram a responsabilidade, apesar do ataque ter sido capturado em vídeo.

Além de seis meses de prisão, Mamadou Niang e Massata Samb, do partido PUR, foram condenados a pagar cinco milhões de francos CFA (US$ 8.200) em danos à vítima, Amy Ndiaye, da coalizão governista United in Hope.

Samb deu um tapa na cara de Ndiaye durante um debate orçamentário no início de dezembro, supostamente depois que ela fez um comentário depreciativo sobre um influente líder muçulmano. Ndiaye respondeu armando-se com uma cadeira de escritório virada para cima e avançando sobre Samb, antes de Niang chutá-la no estômago.

❗*Caos no Parlamento do Senegal após deputada esbofetear colega*A briga começou quando o membro da oposição Massata Samb se aproximou e deu um tapa em Amy Ndiaye Gniby – uma deputada da coalizão governista – durante uma apresentação do orçamento, mostraram imagens de TV. pic.twitter.com/9Y074xSVTS — Daniel Marven (@danielmarven) 2 de dezembro de 2022

Ndiaye foi hospitalizada e seus advogados alegaram que o chute a colocou em risco de perder o bebê. Embora ela já tenha recebido alta, seu advogado disse à agência de notícias francesa AFP que ela “permanece em uma situação extremamente difícil.”

Niang e Samb negaram qualquer irregularidade. Um membro de sua equipe jurídica disse à AFP que planeja apelar da decisão.

O Senegal é liderado pelo presidente Macky Sall desde 2012. O partido de Sall, no entanto, quase sofreu uma derrota nas eleições legislativas de julho, forçando seus membros a formar uma coalizão para permanecer no poder. Sall se recusou a dizer se buscará um terceiro mandato em 2024, uma medida que os legisladores da oposição dizem ser ilegal.