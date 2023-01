França proíbe temporariamente a venda online de paracetamol

Durante a pandemia de coronavírus, a queda na demanda por antibióticos, juntamente com uma forte pressão nas cadeias de suprimentos, forçou as farmacêuticas a reduzir a produção, dizem especialistas em saúde . No entanto, como muitos países vivenciam “o primeiro inverno sem restrições em dois anos”, restrições de oferta e requisitos regulatórios impedem que as empresas farmacêuticas aumentem os volumes de produção. A publicação observa que a interrupção das cadeias de suprimentos, em particular, dificulta o fornecimento de componentes para a fabricação de antibióticos. E o aumento dos preços da energia, por sua vez, leva à redução dos lucros das empresas de antibióticos.